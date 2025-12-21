ESV Kaufbeuren unterliegt in Crimmitschau – Starker Rihards Babulis sichert Punkt

ESV Kaufbeuren zeigt starke Leistung, muss sich aber knapp geschlagen geben.

Starker Start für die Joker

Am 26. Spieltag der DEL2-Saison 2025/2026 gastierte der ESV Kaufbeuren bei den Eispiraten Crimmitschau. Die Joker begannen konzentriert, ließen nur wenige Chancen zu und gingen in der achten Minute durch Pavel Nikitins in Führung – sein erster DEL2-Treffer, direkt an alter Wirkungsstätte.

Defensive hält lange stand

Im zweiten Drittel war Crimmitschau dominanter, doch Kaufbeurens Torhüter Rihards Babulis zeigte mehrere starke Paraden. Trotz verletzungsbedingter Ausfälle, darunter Jonny Tyschonick, hielten die Joker den knappen Vorsprung bis zum Schluss des dritten Drittels.

Späte Entscheidung in der Overtime

Im Schlussabschnitt erhöhten die Eispiraten den Druck. Kaufbeuren verteidigte konsequent, doch eine Minute vor dem Ende glich Tim McGauley aus. In der Overtime nutzte Dylan Wruck eine Unachtsamkeit der Joker zur 2:1-Siegentscheidung für Crimmitschau.

Headcoach Jussi Tuores: „Babulis hat uns heute im Spiel gehalten, ein Punkt war verdient, aber am Ende reichte es leider nicht für den Sieg.“

Die Joker nehmen einen Punkt mit und müssen nun versuchen, das Selbstvertrauen vor den kommenden Spielen wieder aufzubauen.