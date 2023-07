ESV Kaufbeuren verlängert mit Stürmer Max Hops

Mit Stürmer Max Hops kann der ESV Kaufbeuren eine weitere Vertragsverlängerung bekannt geben.

Der 20 Jahre alter Stümer absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit seine erste volle Spielzeit in der ersten Mannschaft der Joker. In 48 Spielen erzielte er dabei zwei Tore und bereite zwei weitere Treffer vor.

Der gebürtige Lindauer hat seinen Vertrag beim ESVK nun also um eine weitere Spielzeit verlängert und wird somit weiter mit der Rückennummer 76 für die Joker stürmen.

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl zur Personalie Max Hops: „Max Hops ist ein sehr talentierter junger Spieler, der in der abgelaufenen Saison schon gezeigt, dass er sich in der DEL2 durchsetzen kann. Wir freuen uns sehr, dass er weiter für den ESVK aufläuft.“