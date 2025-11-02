ESV Kaufbeuren verliert Heimspiel gegen Weiden – Trainerdiskussionen nehmen Fahrt auf

Der ESV Kaufbeuren hat am 14. Spieltag der DEL2-Saison vor 2.750 Zuschauern in der energie schwaben arena erneut eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Gegen die Blue Devils Weiden setzte es ein 2:4 – und die Joker rutschen mit nur fünf Siegen aus 14 Spielen weiter in die Krise. Im Umfeld wird nun schon immer deutlicher über eine Ablösung von Trainer Todd Warriner diskutiert.

Früher Rückstand – Joker antworten zu spät

Die Partie begann denkbar ungünstig für die Gastgeber. Nach einer frühen Strafe gegen Nicolas Appendino nutzten die Blue Devils ihr Powerplay klassisch aus und erzielten das 0:1. Nur wenige Minuten später legten die Gäste nach und erhöhten auf 0:2.

Doch Kaufbeuren fand postwendend eine Antwort: Neuzugang Jason Bast traf nach schöner Vorarbeit von Max Hadraschek zum 1:2 und brachte die Joker zurück ins Spiel. Die Hausherren versuchten anschließend, über Intensität und Checks die Kontrolle zu gewinnen – erfolgreich war das jedoch nur in Ansätzen.

Weiden eiskalt – ESVK ohne Durchschlagskraft

Zu Beginn des zweiten Drittels schlug Weiden erneut zu: Ex-Joker Georg Thal entwischte der Defensive und tunnelte Keeper Rihards Babulis zum 1:3. Danach wurde die Partie fahrig – bis kurz vor der Pause. Fabian Voit stellte mit dem 1:4 die Weichen endgültig auf Auswärtssieg.

Joker drücken – Weiden bleibt stabil

Im letzten Drittel kam Kaufbeuren noch einmal auf. D’Artagnan Joly verwandelte ein Powerplay zum 2:4, und Jere Laaksonen verpasste nur knapp das Anschlusstor. Doch trotz Überzahlspiel und gezogenem Torwart gelang nichts Zählbares mehr.

Tabellenblick: Negativtrend verschärft sich

Mit einem Punkteschnitt von 1,07 und nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen steht der ESV Kaufbeuren als Tabellenelfter stark unter Druck. Die Diskussionen um Trainer Todd Warriner nehmen zu Beginn der Deutschland Cup-Pause weiter zu – der Ruf nach einer Trendwende wird lauter.