ESV Kaufbeuren verpflichtet Torhütertalent Babulis

Mit Rihards Babulis wechselt ein junges Torhütertalent zum ESV Kaufbeuren. Der 20 Jahre alte Linksfänger stand in der abgelaufenen Spielzeit beim EC Bad Nauheim unter Vertrag und wird beim ESVK zusammen mit Daniel Fießinger und einem noch weiteren jungen Goalie das Torhütertrio für die Saison 2023/2024 bilden.

Sein erstes DEL2 Spiel als Starting Goalie absolvierte der in Jurmala (Lettland) geborene Torhüter dabei in der letzten Spielzeit ausgerechnet in der energie schwaben arena gegen den ESVK. Dabei zeigte Rihards Babulis auch eine auffällig starke Leistung im Dress des EC Bad Nauheim. Im Dezember war er dann wie die Kaufbeurer Abwehrspieler Leon van der Linde und Philipp Bidoul mit der Deutschen U20 Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Kanada im Einsatz. In der kommenden Spielzeit trägt Rihards Babulis nun also das Joker Trikot mit der Nummer 31.

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl zur Verpflichtung von Rihards Babulis: „Nach dem wir auf der Suche nach einem neuen Torhüter waren, wollten wir auf jeden Fall einen jungen, hungrigen und talentierten Keeper verpflichten. Dies ist uns mit Rihards Babulis auf jeden Fall gelungen. Neben Einsätzen in der DEL2 wollen wir eben auch dafür sorgen, dass er in der Oberliga Spielpraxis sammeln und in seiner Entwicklung den nächsten Schritt gehen kann.“

Neuzugang Rihards Babulis zu seinem Wechsel nach Kaufbeuren: „Ich habe mich unter anderem für den ESVK entschieden, da die Joker in den letzten Jahren immer gut gecoacht waren. Was man auch sagen muss ist, dass die Fans in Kaufbeuren ihre Mannschaft immer sehr laut anpeitschen. Dazu freue ich mich jetzt schon sehr darauf, nach der Sommerpause alle kennenzulernen.“