ESV Kaufbeuren verstärtkt sich personell vor anspruchsvollem DEL2-Wochenende

Der ESV Kaufbeuren steht vor einem intensiven Doppelspieltag. Am Freitagabend trifft die Mannschaft von Kapitän Bernhard Ebner auswärts auf den EV Landshut (19:30 Uhr). Zwei Tage später gastieren die Krefeld Pinguine als aktueller Tabellenführer in der Wertachstadt. Das Heimspiel beginnt am Sonntag um 17:00 Uhr.

Personalprobleme prägen die Vorbereitung

Die angespannte Personalsituation bleibt für die Joker eine Herausforderung. Neuzugang Vincent Schlenker bringt zwar frische Optionen, doch gleichzeitig fällt Max Kislinger nach einem ungeahndeten Check in Kassel mit einer Oberkörperverletzung aus.

Dazu fehlen weiterhin Daniel Fießinger, John Rogl, Joe Cassetti und Dartagnan Joly, der vier bis sechs Wochen pausieren muss. Auch Sami Blomqvist ist mindestens eine weitere Woche nicht einsatzbereit, während ein Einsatz von Fabian Koziol krankheitsbedingt fraglich bleibt.

Sportdirektor Patrick Reimer sieht im Tryout-Neuzugang Schlenker dennoch einen wichtigen Baustein:„Vincent Schlenker ist ein Spieler der über viel Erfahrung in der DEL2 verfügt. Er gibt uns in der Offensive nochmals mehr Optionen und er wird in den kommenden vier Wochen mit Sicherheit alles dafür geben, ein fester Bestandteil unseres Kaders zu werden.“

Weitere Verstärkung: Brent Raedeke verpflichtet

Zusätzlich hat der ESVK mit Brent Raedeke einen weiteren erfahrenen Stürmer unter Vertrag genommen. Der 35-Jährige kann sowohl als Mittelstürmer als auch außen eingesetzt werden und soll Ende nächster Woche zum Team stoßen.

Der frühere deutsche Nationalspieler lief in der DEL unter anderem für Iserlohn und Mannheim auf, zuletzt spielte er in der DEL2 für Bad Nauheim und Selb. In Kaufbeuren wird Raedeke künftig die Rückennummer 16 tragen.