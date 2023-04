„ET“ schnappt sich Raser auf der Autobahn 8 bei Gersthofen

Der Blitzeranhänger, auch ET genannt, der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg hat in der Zeit von Freitag (21.04.2023) bis Dienstag (25.04.2023) die Einhaltung des von 06.00 bis 20.00 Uhr geltenden Geschwindigkeitslimits von 120 km/h auf der Autobahn A8 im Bereich der Anschlussstelle Neusäß in Fahrtrichtung München überwacht.

Während dieser über 5 Tage andauernden Messung wurden insgesamt 93586

Fahrzeuge gemessen. Davon waren 1.593 Fahrer zu schnell unterwegs. Davon waren

wiederum 154 Autofahrer, das entspricht etwa 10%, so schnell unterwegs, dass die

nun ein Fahrverbot von ein bis drei Monaten erwartet. Diese Verkehrsteilnehmer waren

mindesten 41 km/h zu schnell unterwegs.

Den traurigen Höchstwert von gemessenen 213km/h bei zulässigen 120 km/h erreichte

ein Fahrer aus Baden-Württemberg. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von

1.400 Euro, zwei Punkte und ein Fahrverbot von drei Monaten.

Wegen der Vielzahl an deutlichen Überschreitungen wird die VPI Augsburg die

Autobahn A8 im geschwindigkeitsbegrenzten Bereich weiterhin in beide Richtungen im

Fokus behalten. Denn überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor Hauptunfallursache

bei schweren und tödlichen Verkehrsunfällen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.