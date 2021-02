Etwa 275 Teilnehmer versammeln sich zu Querdenker-Demo in Kaufbeuren

Am Samstag fand in der Zeit von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr eine angemeldete Versammlung der Querdenker zum Thema „Demo für Friede, Wahrheit und Demokratie“ in der Kaiser-Max-Straße in Kaufbeuren statt.

Es fanden sich, trotz der widrigen Temperaturen, in der Spitze 275 Teilnehmer zu der Kundgebung vor dem Rathaus ein, bei welcher insgesamt 5 Redner auftraten. Die Versammlung verlief friedlich und störungsfrei und die Teilnehmer hielten sich weitestgehend an die Abstandsregeln. Es mussten insgesamt 7 Personen wegen fehlendem Mund-Nase-Schutz und 2 Personen wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt werden.

Parallel zur Versammlung der Querdenker, veranstalteten die JuSos Kaufbeuren/Ostallgäu eine Gegendemonstration vor dem Neptunbrunnen. Hier fanden sich in der Spitze ca. 50 Personen vor Ort ein. Dem Aufruf der an der Gegendemo virtuell teilzunehmen kamen viele nach und laut Angaben des Veranstalters nahmen bis zu 250 Personen digital an der Versammlung teil. Alle vor Ort trugen die vorgeschriebenen Mund-Nasen-Bedeckung und hielten sich an die Abstandsregeln. Es gab keinen Grund zu Beanstandungen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.