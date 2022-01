Etwa 700 Personen kommen zu „Corona-Spaziergang“ nach Illertissen

Am Sonntagnachmittag kam es im Stadtgebiet von Illertissen erneut zu einem Zusammentreffen von Gegnern der Corona-Infektionsschutzmaßnahmen.

Etwa 700 Personen nahmen an der nicht angemeldeten Veranstaltung teil. Die Szene traf sich zunächst in kleineren Gruppen auf diversen Plätzen in Illertissen und formierte sich schließlich zu einem Aufzug entlang der Staatsstraße 2031, also im Bereich der Ulmer Straße, Memminger Straße. Während des „Spaziergangs“ erfolgte kein offensichtlicher Protest. Vielmehr liefen die Teilnehmer in relativ geordneten Reihen auf den Gehwegen zunächst in nördlicher Richtung bis zum Kreisverkehr Saumweg. Dort querte der Aufzug die Staatsstraße und bewegte wieder gen Süden. Im Bereich der Memminger Straße, ungefähr auf Höhe der Anton-Kanz-Straße, machten die „Spaziergänger“ erneut kehrt. Anschließend ging es zurück zur Hirschkreuzung. Dort beendete ein Großteil der Teilnehmer den Protest.

Etwa 300 Personen verlegten noch zum Marktplatz und standen in Kleingruppen herum. Davon spazierten wenig später nochmals 100 Personen die Ulmer Straße in Richtung Norden entlang und wieder zurück. Der Protest verlief durchwegs friedlich. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Nach etwa zwei Stunden war die Protestaktion beendet.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.