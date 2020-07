EU-Geschäftsklimastimmung erholt sich weiter

Das Geschäftsklima in der EU hat sich nach Angaben aus Brüssel im Monat Juli weiter erholt, nachdem es zu Beginn der Coronakrise deutlich eingebrochen war. Der Economic-Sentiment-Indicator (ESI) stieg EU-weit im siebten Monat des Jahres um 6,9 Punkte auf einen Indexstand von 81,8 Zählern, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit. In der Euro-Zone stieg der Index um 6,5 Punkte auf einen neuen Wert von 82,3 Zählern.

Container, über dts Nachrichtenagentur

Aus Ländersicht legte sich der ESI in den größten Volkswirtschaften des Euroraums zu – also in Spanien (+7,5), Italien (+6,7), Deutschland (+6,5), den Niederlanden (+5,3) sowie in Frankreich (+4,8).