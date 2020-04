EU-Geschäftsklimastimmung wegen Coronakrise massiv eingebrochen

Das Geschäftsklima in der EU ist nach Angaben aus Brüssel im April massiv eingebrochen. Der Economic-Sentiment-Indicator (ESI) sank demnach im vierten Monat des Jahres in der Euro-Zone um 27,2 auf 67,0 Punkte, in der EU ging er um 28,8 auf 65,8 Zähler zurück, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. Die Indikatoren liegen jetzt weit unter ihrem langfristigen Durchschnitt und sehr nahe an den niedrigsten Werten, die während der Finanzkrise im März 2009 registriert wurden.

Stahlproduktion, über dts Nachrichtenagentur

Die Stimmung ging sowohl bei den Verbrauchern als auch in allen untersuchten Geschäftsbereichen zurück. Vor allem der Dienstleistungssektor und der Einzelhandel waren betroffen. Grund für den Absturz ist die sich immer weiter zuspitzende Krise rund um das Coronavirus.