Newsletter
Mittwoch, Oktober 22, 2025
12.5 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

EU-Kommissar drängt auf Einigung über Ukraine-Reparationsdarlehen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die EU-Kommission dringt auf eine schnelle Einigung der Mitgliedstaaten über das geplante Reparationsdarlehen für die Ukraine. “Es ist jetzt absolut entscheidend, dass wir diese Einigung erreichen”, sagte EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis dem “Handelsblatt” (Donnerstagausgabe). Ohne diesen Schritt “gerät die Ukraine finanziell in ernste Schwierigkeiten”.

Eu-Kommissar Drängt Auf Einigung Über Ukraine-ReparationsdarlehenEU-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Nach Angaben des Kommissars könne die Kommission “Mitte November einen Vorschlag vorlegen”, sofern die Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel am Donnerstag grünes Licht geben. Die Gelder müssten spätestens “Anfang des zweiten Quartals nächsten Jahres” verfügbar sein, damit Kiew seine Finanzierungslücke schließen könne.

Dombrovskis zeigte sich zuversichtlich, dass sich auch ohne Ungarn eine Lösung finden lässt. “In der Vergangenheit haben wir bereits erwogen, notfalls im Format EU-26, ohne Ungarn voranzugehen. Diese Option liegt auf dem Tisch.”

Die Finanzierungslücke für den ukrainischen Staatshaushalt 2026 und 2027 bezifferte Dombrovskis auf rund 60 Milliarden Euro, “in etwa derselben Größenordnung liegen auch die militärischen Ausgaben”, insgesamt also 120 Milliarden Euro. Europa werde “den Löwenanteil tragen” müssen, sagte er.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großeinsatz der Polizei in Erding: Verkehrssperren auf der Hohenlindener Straße

0
Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Erding im Bereich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bayern

Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

0
Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel