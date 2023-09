EU-Kommissar warnt vor Folgen des Erstarkens rechtsextremer Kräfte

Der EU-Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte, Nicolas Schmit, hat vor den wirtschaftlichen Gefahren eines Erstarkens rechter und rechtsextremer Kräfte in der EU gewarnt. „Das Erstarken rechter und teilweise rechtsextremer Kräfte ist eine reale Gefahr für den Standort“, sagte Schmit dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Mittwochausgabe). „Gerade was den Bedarf an Arbeitskräften aus Drittstaaten angeht, schadet man sich damit selbst, das muss den Leuten bewusst sein“, so der luxemburgische Politiker.

EU-Kommission in Brüssel (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

„Es ist eine Gefahr für den Wohlstand in Deutschland, aber auch anderswo in Europa, wo sich solche Kräfte sammeln.“ Ihn selbst betrübe diese Entwicklung. „Ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir eines Tages nicht mehr darüber sprechen, wie wir ganz im Sinne Willy Brandts die Demokratie in Europa ausweiten können, sondern ob wir sie verteidigen müssen“, sagte der EU-Kommissar.