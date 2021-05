EU-Kommission erhöht Konjunkturprognose für 2021 und 2022

Die EU-Kommission hat ihre Konjunkturprognose für das laufende und kommende Jahr nach oben korrigiert. In der aktuellen Frühjahrsprognose werde davon ausgegangen, dass die EU-Wirtschaft 2021 um 4,2 Prozent und 2022 um 4,4 Prozent wachsen werde, teilte die Brüsseler Behörde am Mittwoch mit. Gegenüber der Winterprognose 2021, die die Kommission im Februar vorgelegt hatte, stellt dies eine deutliche Verbesserung der Wachstumsaussichten dar.

Container, über dts Nachrichtenagentur

Zwar würden die Wachstumsraten in der EU weiterhin variieren, doch dürfte die Wirtschaft bis Ende 2022 in allen Mitgliedstaaten wieder zum Vorkrisenniveau zurückfinden, hieß es. „Auch wenn wir noch lange nicht alle Probleme überwunden haben, sehen die wirtschaftlichen Aussichten Europas doch deutlich besser aus“, sagte EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis. „So konnten wir angesichts der Tatsache, dass die Impfquoten steigen, Beschränkungen aufgehoben werden und die Normalität langsam wieder in das Leben der Menschen zurückkehrt, die Prognosen für die Volkswirtschaften der EU und des Euro-Währungsgebiets für dieses und für das nächste Jahr anheben.“

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sagte unterdessen, dass der „Schatten von Covid-19“ beginne, von der europäischen Wirtschaft zu weichen.