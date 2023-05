EU-Kommission gratuliert Erdogan zur Wiederwahl

Nach der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei hat die EU-Kommission Amtsinhaber Erdogan Glückwünsche ausgerichtet. „Wir gratulieren Präsident Recep Tayyip Erdogan zu seiner Wiederwahl“, hieß es in einer am Sonntagabend von Brüssel veröffentlichten Erklärung. Man warte auf die endgültigen Ergebnisse und Empfehlungen der internationalen Wahlbeobachtungsmission.

Anhänger von Erdogan am 28.05.2023, über dts Nachrichtenagentur

Die EU habe „ein strategisches Interesse daran, eine kooperative und für beide Seiten vorteilhafte Beziehung mit der Türkei und ihrer gesamten Bevölkerung fortzusetzen, sowie an einem stabilen und sicheren Umfeld im östlichen Mittelmeerraum“, hieß es weiter. Die EU sei bereit, mit der Türkei zusammenzuarbeiten, „um eine konstruktive Beziehung für unseren gemeinsamen Wohlstand und unsere Stabilität auf der Grundlage von Verpflichtungen zu Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit, internationalem Recht und regionaler Stabilität zum Wohle aller unserer Bürger voranzutreiben“. Die staatliche Wahlkommission hatte am Abend Erdogan mit einem Ergebnis von 52,1 Prozent zum Wahlsieger erklärt, sein Herausforderer Kilicdaroglu kam auf 47,9 Prozent.

Damit kann Erdogan weitere fünf Jahre Präsident der Türkei bleiben.