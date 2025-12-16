Newsletter
Dienstag, Dezember 16, 2025
EU-Kommission plant Maßnahmen gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die EU-Kommission hat am Dienstag drei neue Initiativen im Gesundheitssektor vorgestellt. Der “Biotech Act” soll den Biotechnologiesektor stärken und global wettbewerbsfähig machen und der “Safe Hearts Plan” bündelt Maßnahmen gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zudem sollen die Regeln für Medizinprodukte überarbeitet werden und die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) Engpässe bei Medizinprodukten überwachen.

Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Mit dem “Biotech Act” will die EU-Kommission Unternehmen Anreize bieten, innerhalb von Europa zu forschen und zu produzieren. Die Genehmigung klinischer Studien soll beschleunigt werden. Darüber hinaus sollen EU-Vorschriften vereinfacht werden, um Kosten für Unternehmen zu reduzieren.

Der “Safe Hearts Plan” sieht vor, dass Einzelpersonen mit “personalisierten Tools” zur Krankheitsvorhersage und für Therapien geholfen werden soll. Auch über Risikofaktoren wie Tabakkonsum, ungesunde Ernährung und Alkoholkonsum soll informiert werden. Angesichts der erheblichen Unterschiede zwischen den EU-Ländern hinsichtlich der Zahl der vorzeitigen kardiovaskulären Todesfälle legt der EU-Plan den Schwerpunkt auf den Abbau gesundheitlicher Ungleichheiten und die Verbesserung des Zugangs zu Gesundheitsversorgung und Therapien. So will die Kommission beispielsweise die Mitgliedstaaten bei der Entwicklung nationaler Herz-Kreislauf-Gesundheitspläne unterstützen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

