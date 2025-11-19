Newsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

EU-Kommission will Anzahl von Cookie-Bannern im Netz reduzieren

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Internetnutzer in der EU sollen künftig weniger Klicks für Cookie-Einstellungen machen müssen. Das geht aus dem neuen Digitalpaket der EU-Kommission hervor, welches am Mittwoch vorgestellt wurde.

Eu-Kommission Will Anzahl Von Cookie-Bannern Im Netz Reduzieren
Cookie-Hinweis (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Demnach wird durch die Änderungen die Anzahl der Cookie-Banner reduziert. Die Nutzer könnten zudem ihre Zustimmung mit einem Klick erteilen und ihre Cookie-Einstellungen über zentrale Einstellungen in Browsern und Betriebssystemen speichern.

Insgesamt sollen Unternehmen in Europa mit dem Paket entlastet werden. Es umfasst einen digitalen Omnibus, der Regeln zu Künstlicher Intelligenz (KI), Cybersicherheit und Daten vereinfachen soll. “Der heutige Vorschlag ist ein wichtiger erster Schritt in unserer Agenda zur digitalen Vereinfachung, mit der ein günstigeres Geschäftsumfeld für europäische Unternehmen geschaffen werden soll”, sagte EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

