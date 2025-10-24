Newsletter
Freitag, Oktober 24, 2025
9 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

EU-Kommission wirft Tiktok und Meta Rechtsverstöße vor

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Europäische Kommission hat bei Tiktok und Meta vorläufig Verstöße gegen ihre Verpflichtungen zur Gewährung eines angemessenen Zugangs zu öffentlichen Daten für Forscher unter dem Digital Services Act (DSA) festgestellt.

Eu-Kommission Wirft Tiktok Und Meta Rechtsverstöße Vor
Junge Frau mit Smartphone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Kommission teilte am Freitag mit, dass sowohl Facebook als auch Instagram von Meta gegen ihre Verpflichtungen verstoßen hätten, den Nutzern einfache Mechanismen zur Meldung illegaler Inhalte bereitzustellen und ihnen die Möglichkeit zu geben, Entscheidungen zur Inhaltsmoderation effektiv anzufechten.

Die vorläufigen Ergebnisse der Kommission zeigten, dass Facebook, Instagram und Tiktok möglicherweise umständliche Verfahren und Werkzeuge eingeführt hätten, die es Forschern erschwerten, Zugang zu öffentlichen Daten zu erhalten. Dies führe oft dazu, dass Forscher nur unvollständige oder unzuverlässige Daten erhielten, was ihre Fähigkeit beeinträchtigte, Untersuchungen durchzuführen, beispielsweise ob Nutzer, einschließlich Minderjähriger, illegalen oder schädlichen Inhalten ausgesetzt sind.

Darüber hinaus stellte die Kommission fest, dass weder Facebook noch Instagram benutzerfreundliche und leicht zugängliche “Notice and Action”-Mechanismen bereitstellten, um illegale Inhalte wie Material zum sexuellen Missbrauch von Kindern und terroristische Inhalte zu melden. Die derzeit von Meta angewandten Mechanismen schienen mehrere unnötige Schritte und zusätzliche Anforderungen an die Nutzer zu stellen. Zudem verwendeten Facebook und Instagram sogenannte “Dark Patterns” oder täuschende Schnittstellendesigns, die verwirrend und abschreckend wirken könnten. Diese Praktiken könnten die Effektivität der Mechanismen zur Meldung und Entfernung illegaler Inhalte beeinträchtigen, so die Kommission.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Mittelfranken

Schreckschuss-Angriff in Erlangen: 60-Jähriger nach Vorfall am Europakanal festgenommen

0
ERLANGEN. Am Donnerstagvormittag, dem 23. Oktober 2025, ereignete sich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Wirtschaft

Kühltürme des Kernkraftwerks Gundremmingen werden gesprengt

0
Am Samstag, 25. Oktober 2025, um 12 Uhr werden die beiden Kühltürme des ehemaligen Kernkraftwerks Gundremmingen gesprengt. Verantwortlich für die Sprengung ist die Betreiberfirma RWE. Der Landkreis Günzburg übernimmt die Rolle der Unteren Sicherheitsbehörde und hat eine Allgemeinverfügung zum Absperrbereich erlassen.
Augsburger Panther

Auch Ingolstadt kann den AEV nicht stoppen – Augsburger Panther mit sechstem Sieg in Serie

0
Die Augsburger Panther sind in der Deutschen Eishockey Liga aktuell offenbar kaum zu stoppen. Mit einem 4:2 im Derby gegen Ingolstadt holte der AEV den sechsten Erfolg in Serie. Torhüter Jones zeigte dabei eine herausragende Leistung.
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Polizeieinsatz in Erding: Missverständnis bei Bundeswehrübung führt zu Schussabgabe und Verletztem

0
Eine Person mit Langwaffe wurde heute gegen 17:00 Uhr in Altenerding gemeldet, was einen großen Polizeieinsatz auslöste. Die Einsatzzentrale schickte starke Kräfte in die Hohenlindener Straße.

Neueste Artikel