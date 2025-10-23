Newsletter
Donnerstag, Oktober 23, 2025
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

EU-Parlament plant Schutzmechanismus für Zoll-Deal mit Trump

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das EU-Parlament will den Zoll-Deal mit den USA aussetzen, sollte US-Präsident Trump neue Zölle ankündigen oder mit Drohungen versuchen, Produktstandards und die EU-Digitalgesetzgebung für US-Konzerne abzuschwächen. Dies geht aus dem Bericht des federführenden Berichterstatters Bernd Lange (SPD) hervor, über den die Zeitungen des “Redaktionsnetzwerks Deutschland” (Donnerstagausgaben) berichten.

EU-Parlament in Straßburg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Demnach ist außerdem vorgesehen, den Zoll-Deal auf 18 Monate zu befristen und eine Überprüfung der Auswirkungen auf EU-Unternehmen nach sechs und zwölf Monaten vorzunehmen. Ferner sollen Null-Prozent-Zölle auf Stahl- und Aluminium-Exporte in die USA nur erlaubt werden, wenn die von den USA nachträglich verhängten Zölle auf 407 Stahl- und Aluminium-Derivate in Höhe von 50 Prozent zurückgenommen werden. Zudem ist geplant, bei einem Anstieg der zollfreien US-Exporte eines Produkts in die EU um mehr als 10 Prozent zollfreie Kontingente einzuführen, um den europäischen Markt zu schützen.

Lange erwartet scharfe Kritik der US-Regierung an der Nachjustierung, kündigte aber Widerstand an. “Wenn Trump protestiert, dann halten wir dagegen”, sagte er den Zeitungen. “Ich glaube nicht, dass die USA das Abkommen nun in Frage stellen werden. Deal ist Deal.”

Trump habe schon weitere Zölle hinzugefügt, drohe mit neuen Zöllen und wolle Ausnahmen von der EU-Gesetzgebung für US-Unternehmen. “Und wir wissen nicht, was Trump noch alles im Köcher hat”, sagte Lange. Das größte Problem an dem Zoll-Abkommen sei, dass es keine Stabilität und Sicherheit gebe. “Wir müssen Trump zwingen, nach gemeinsamen Regeln zu spielen.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

