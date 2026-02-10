type here...
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

EU-Parlament segnet Liste sicherer Herkunftsstaaten ab

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das EU-Parlament hat am Dienstag grünes Licht für neue Regeln für Asylverfahren in der Europäischen Union gegeben. Mit 408 Ja-Stimmen dafür und bei 184 dagegen und 60 Enthaltungen wurde die Einführung einer EU-weiten Liste sicherer Herkunftsstaaten gebilligt. Zudem stimmten die Abgeordneten der Einigung über die Verordnung zur Anwendung des Konzepts des sicheren Drittstaats zu.

Ankunftszentrum für Flüchtlinge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die neue Liste ermöglicht eine schnellere Bearbeitung von Asylanträgen aus Ländern wie Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Kosovo, Indien, Marokko und Tunesien. Antragsteller müssen nachweisen, dass die Einstufung als sicherer Herkunftsstaat im konkreten Fall nicht zutrifft. Auch EU-Beitrittskandidaten gelten als sichere Herkunftsstaaten, es sei denn, es liegen besondere Umstände vor. Die Kommission überwacht die Lage in diesen Ländern und kann Änderungen an der Liste vorschlagen.

Die Vereinbarungen müssen nun noch vom Rat formell angenommen werden.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Augsburg: 29-Jähriger belästigt 16-Jährige in Straßenbahn und verletzt Polizisten bei Festnahme

0
Am späten Mittwochabend (11. Februar 2026) kam es in...
News

Cyberangriff auf Online-Shop von ROFU – Kundendaten abhanden gekommen

0
Rheinland-Pfalz – Der Spielwarenhändler ROFU Kinderland Spielwarenhandelsgesellschaft mbH ist...
Polizeipräsidium Niederbayern

Großbrand in Mengkofen: Gasthof in Flammen, Hauptstraße gesperrt

0
Mengkofen, Lkr. Straubing-Bogen. Am frühen Donnerstagmorgen, den 12. Februar...
Polizeipräsidium Oberfranken

Tödlicher Frontalcrash auf Staatsstraße 2262: Autofahrerin stirbt, Lieferwagenfahrer verletzt

0
Am Donnerstagmorgen kam es auf der Staatsstraße 2262 zwischen...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.02.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel