EU-Ratspräsident: Öl- und Gas-Sanktionen „früher oder später“ nötig

EU-Ratspräsident Charles Michel hält Sanktionen gegen russische Öl- und Gas-Lieferungen langfristig für nötig. Maßnahmen in Bezug auf Öl und sogar Gas seien „früher oder später“ erforderlich, sagte er am Mittwoch im EU-Parlament in Straßburg. Man werde Sanktionen gegen Russland vor dem Hintergrund der Gräueltaten in der Ukraine weiter verschärfen, um „maximalen Druck“ auf den Kreml auszuüben, kündigte Michel an.

Gas-Verdichterstation Mallnow, über dts Nachrichtenagentur

Das neue Paket beinhaltet demnach auch ein Verbot von Kohleimporten aus Russland. Entsprechende Pläne waren bereits am Dienstag angekündigt worden. Alle EU-Mitgliedsstaaten müssten dem Verbot von Kohle-Importen zustimmen.