Donnerstag, Oktober 23, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

EU verpflichtet sich zu Finanzhilfen für Ukraine

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Europäische Union verpflichtet sich, den dringenden Finanzbedarf der Ukraine für die Jahre 2026 und 2027 zu decken – und zwar auch für ihre militärischen Anstrengungen. Das wurde am Donnerstagabend nach mehreren Stunden Verhandlungen im Europäischen Rat der EU-Staats- und Regierungschefs mitgeteilt.

Eu Verpflichtet Sich Zu Finanzhilfen Für Ukraine
Wolodymyr Selenskyj und António Costa am 23.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

Der Rat will auf seiner nächsten Tagung im Dezember erneut über das Thema beraten. “Vorbehaltlich des EU-Rechts sollten die russischen Vermögenswerte so lange stillgelegt bleiben, bis Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet und die durch den Krieg entstandenen Schäden entschädigt”, heißt es in einer Mitteilung.

Demnach konnten sich die 27 Staats- und Regierungschefs der EU offenbar noch nicht darauf einigen, die eingefrorenen 140 Milliarden Euro der russischen Zentralbank als Reparationsdarlehen für die Ukraine zu verwenden. Mit dem Geld sollen nach Vorschlag der EU-Kommission unter anderem Waffen gekauft werden. Die Mittel liegen hauptsächlich in Belgien, weshalb das Land befürchtet, für eine solche Enteignung zu haften.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

