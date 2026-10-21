Eurasburg: Polizei sucht vermissten 74-Jährigen

Seit Dienstag, 20. Oktober 2026, wird der 74-jährige Johann Hecher aus Eurasburg vermisst.

Hecher wurde zuletzt gegen 14.20 Uhr im Ortsteil Berg gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Umfangreiche Suchmaßnahmen im Gemeindebereich Eurasburg blieben bislang erfolglos. Der Vermisste ist vermutlich zu Fuß unterwegs.

Beschreibung des Vermissten

Johann Hecher ist etwa 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er hat weiß-graue Haare und einen Oberlippenbart. Zuletzt trug er Arbeitskleidung, ein rotes T-Shirt und eine braune Jacke. Möglicherweise hatte er eine Kappe auf.

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Wolfratshausen unter der Telefonnummer 08171/4211-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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