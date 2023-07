EuroCup-Auslosung LIVE | Wer sind die Gegner des Deutschen Meisters aus Ulm

Wie lautet die neue Ulmer Reiseroute für die neue Saison 2023/24 auf europäischem Parkett? Antworten gibt es heute ab 13.15 Uhr im Live-Stream.

Am Freitag geht der Blick nach Barcelona. Ab 13.15 Uhr werden in der katalanischen Hauptstadt die Gruppen für die neue Saison im zweithöchsten europäischen Wettbewerb ausgelost. Neben den Traditionsklubs Aris Thessaloniki und Besiktas Istanbul als Neuzugängen, ist auch ein Wiedersehen mit Ex-Coach Jaka Lakovic und Gran Canaria als aktueller EuroCup-Sieger oder Meistercenter Bruno Caboclo und dessen neuen Klub Venedig möglich. Hier am Freitag 07.07. ab 13.15 Uhr im Youtube-Livestream dabei sein.

Auslosungsmodus

Die 20 Mannschaften sind nach dem jeweiligen Klubranking in zehn Lostöpfe mit jeweils zwei Teams verteilt. Das zuerst gezogene Team eines jeden Lostopfs geht in Gruppe A, das Zweite in Gruppe B. Einzig zu beachtende Regel: Es dürfen nicht zwei Teams aus derselben Liga in einer Gruppe sein.

Neuer Spielmodus

Im Vergleich zu den letzten Spielzeiten qualifizieren sich nur die erst- und zweitplatzierten der beiden Vorrundengruppen direkt fürs Viertelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 spielen die restlichen vier Viertelfinalisten aus. Wie bereits in der Vergangenheit bleibt der K.o.-Modus für die Achtel- und Viertelfinalpartien bestehen. Ab dem Halbfinale kommt es allerdings zu einer weiteren Neuerung: die Runde der besten vier Teams und das anschließende Finale wird in einer Best-of-Three-Serie ausgespielt.