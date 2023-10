EuroCup | Basketballer von Ratiopharm Ulm schlagen italienischen Vertreter Dolomiti Energia Trento

Am ersten Spieltag gewinnt ratiopharm ulm eine intensive Partie gegen den italienischen Vertreter Dolomiti Energia Trento mit 80:70 und sichert sich wettbewerbsübergreifend den dritten Sieg in Folge.

In der ersten Partie im diesjährigen BKT EuroCup zeichnete sich von Beginn an ein harter Kampf gegen den italienischen Topklub aus Trento ab. Dabei präsentierten sich die Gäste in der ersten Hälfte vor allem von außen effizient, trafen knapp unter 50% ihrer Versuche von außen (7/15). Die Uuulmer hingegen fanden von dort keinen Rhythmus (4/16) und suchten vermehrt den Abschluss unter dem Korb (13/24 2er – 54%). Defensiv agierte das Team von Trainer Anton Gavel mit viel Energie und provozierte bereits in den ersten zwei Viertel 15 Turnover, davon bärenstarke elf Steals (42:38, HZ.). In der zweiten Hälfte ließen die Uuulmer defensiv nicht nach, zwangen Trento zu schwierigen Würfen und weiterhin zu Ballverlusten (24 Turnover). Vor allem Distanzschütze Dakota Mathias lief ab dem dritten Viertel heiß, feuerte ansatzlos einen Dreier nach dem anderen ab und erzielte alle seiner Punkte nach der Pause. Mit 18 Punkten avancierte der US-Amerikaner zum Topscorer der Partie. Das Spieltempo und die Intensität nahm im Schlussviertel nochmals zu. So gab es Highlight nach Highlight in der stimmungsvollen ratiopham arena zu bestaunen. Darunter auch zwei Monsterblöcke von George de Paula und mehrere krachende Dunks von L.J. Figueroa und Trevion Williams zu bestaunen. Die Hausherren ließen am Ende nichts mehr anbrennen und sicherten sich den ersten Erfolg im internationalen Wettbewerb. Mit 13 Punkten und unglaublichen 16 Rebounds (7 OR) legte Williams sein erstes Double-Double im Uuulmer Trikot auf, verhalf der Mannschaft zu insgesamt 18 Offensivrebounds (42 TR)und sorgte somit für Präsenz unter den Brettern.

Am Samstag wartet dann bereits das nächste Heimspiel – ein absolutes Highlight, denn der amtierende deutsche Meister trifft auf den letztjährigen Viertelfinalgegner, EuroLeague-Teilnehmer und Serienmeister ALBA Berlin. Beide Teams starteten mit zwei Siegen in die neue Spielzeit und die Uuulmer wollen auch im vierten Spiel wettbewerbsübergreifend ungeschlagen bleiben.

Direkt in der ersten Angriffssequenz zeigten die Uuulmer wie ein perfekt vorgetragener Spielzug aussieht. Der Ball zirkulierte vorbildhaft in den eigenen Reihen, bis unser Spielmacher Juan Nunez den eingelaufenen und komplett freien Trevion Williams wunderschön bediente, der somit problemlos die ersten Punkte markierte. In den ersten Minuten nahm der junge Spanier selbstbewusst das Zepter in die Hand und drückte der Anfangsphase seinen Stempel auf, ließ nach seinem Zuckerpass zwei Dreier folgen (8:3, 3.). Der Gast aus Italien präsentierte sich ebenfalls offensiv in guter Form, war dabei von jenseits der Dreipunktelinie brandgefährlich (3/3). Demnach verteidigten die Uuulmer daraufhin aggressiver am Perimeter, generierten somit mehrere Stopps (5 Steals) und übernahmen nach vier Punkte in Folge vom 16-jährigen Noa Essengue wieder die Führung (14:13, 9.). In der Offensive verpasste man viele Möglichkeiten, vor allem von außen wollte der Wurf nicht fallen (2/9 3er). Aber diese Fehlversuche mündeten aufgrund dominanter Präsenz unter dem Brett in Offensivrebounds (6 OR). Auch der Start des zweiten Viertels blieb umkämpft, beide Teams mussten für jeden einzelnen Punkt einiges investieren. Das erste große Uuulmer Highlight setzte dann Neuzugang George de Paula: Erst blockte der Brasilianer sehenswert den Korbleger ans Brett, münzte den nächsten Offensivrebound in Zählbares um, im Gegenzug klaute er den Ball und setzte mit einem „Quarterback-Pass“ den bereits vorgelaufenen LJ Figueroa in Szene – was eine Sequenz (22:20, 13.). Die Defensiven dominierten auch das zweite Viertel, so eroberten die Uuulmer mit schnellen Händen den Ball, was dann zum nächsten Highlight führte: Der sprunggewaltige Figueroa schwebte durch die Lüfte und hämmerte den Ball per Slamdunk durch den Ring. Das Spiel nahm in der Phase an Tempo auf. Das Team fand mit viel Entschlossenheit und Durchschlagskraft Wege zu Scoren, allen voran de Paula der sieben seiner zwölf Punkte kurz vor der Halbzeit erzielte (41:38, HZ.).

In seiner Paradedisziplin, der Wurf von außen erzielte Kapitän Tommy Klepeisz die ersten Uuulmer Zähler nach der Pause. Trevion Williams traf ebenfalls einen freien Dreier und im anschließenden Zusammenspiel der beiden vollendete der Center den Alley-oop-Pass spektakulär per Dunk (52:45, 26.). Weiterhin machten die Jungs im orangenen Dress einen guten Job in der Verteidigung, produzierten immer wieder mit guter Antizipation und energischem Einsatz Ballverluste der Gäste (13 Steals). Nach einer Auszeit kam Trento mit einem 7:0 Lauf zurück und glich die Partie erneut aus. Die Uuulmer hatten aber die passende Antwort parat und Dreierspezialist Dakota Mathias rundete mit fünf Punkten in Folge einen 8:0 Lauf ab (60:52, 29.). Wieder ist es Ex-Göttinger Baldwin, der mit einem verrückten Stepback-Dreier die Gäste auf drei Punkte heran brachte, aber auch der Scharfschütze in unseren Reihen Mathias fing Feuer, toppte das Play mit einem unglaublichen Dreier trotz Fouls und vollendete das vier-Punkte-Spiel an der Freiwurflinie. Das Spieltempo in der Phase ist enorm hoch und so reihten sich die Highlights aneinander: Erst ist es de Paula, der wieder mal von der „Helpsite“ kommend den Korbleger am höchsten Punkt abräumte und im Gegenzug bescherte Pacome Dadiet den nächsten Uuulmer Dreier (70:62, 34.). Die Energie sowohl auf dem Feld als auch auf den Rängen ließ in der Schlussphase nicht nach – dies demonstrierten die drei Neuverpflichtungen Williams, Mathias und Figueroa, die nach einem erfolgreichen Dreier von Mathias sich gegenseitig euphorisch feierten und pure Emotionen zeigten (77:66, 38.).