EuroCup | Deutscher Meister Ratiopharm Ulm reist zu Titelverteidiger Dreamland Gran Canaria

Mit vier Siegen im Rücken reist ratiopharm ulm nach Spanien und trifft dort auf einen alten Bekannten. Am kommenden Mittwoch, den 11.10 um 21 Uhr geht es gegen Ex-Ulm Trainer Jaka Lakovič und den amtierenden EuroCup-Sieger Dreamland Gran Canaria.

Bereits am zweiten Spieltag des BKT EuroCup gibt es das Wiedersehen mit Ulmer Ex-Coach Jaka Lakovič. Der Slowene stand insgesamt drei Jahre an der orangenen Seitenlinie, feierte in dieser Zeit einige nennenswerte Erfolge wie den Einzug in das EuroCup Viertelfinale und erreichte in allen Spielzeiten die easyCredit-BBL Playoffs. In der abgelaufenen Saison gelang mit dem neuen Verein Dreamland Gran Canaria der große Coup – der Gewinn des EuroCup ist bisher der größte Erfolg in der noch jungen Trainerkarriere. Somit wartet nach einem herausragenden Saisonstart der Uuulmer, wettbewerbsübergreifend vier Siege in vier Spielen, mit dem Titelverteidiger ein echter Härtetest. „Natürlich sind wir froh, aktuell ausschließlich mit Siegen da zu stehen. Gerade wenn man auf die Defensivleistungen in der ersten Halbzeit gegen Berlin blickt, gibt es bei uns noch einiges zu verbessern. Gran Canaria ist eine unglaublich erfahrene Mannschaft, die weiß, wie man in diesem Wettbewerb besteht. Speziell vor eigenem Publikum sind sie besonders gefährlich.“, warnte Trainer Anton Gavel besonders vor der Heimstärke. Schon in der vergangenen Spielzeit fungierte die Heimstätte als wahre Festung. Die Spanier blieben die gesamte letzte EuroCup-Saison vor heimischem Publikum ungeschlagen. Dennoch fliegen die Uuulmer nach dem gelungenen Auftakt im internationalen Wettbewerb gegen Dolomiti Energia Trento (80:70) und dem jüngsten Statement-Sieg gegen ALBA Berlin (100:88) mit breiter Brust zum Auswärtsspiel. Dort will das Team rund um Kapitän Tommy Klepeisz an den gezeigten Leistungen anknüpfen und die Siegesserie weiter ausbauen.

Der amtierende deutsche Meister startete bisher makellos in die neue Saison, gewannen darunter in einer ausverkauften ratiopharm arena beide Heimspiele. Das nächste Heimspiel-Highlight steht schon vor der Tür – nach dem Sieg gegen die Hauptstadt sind am Samstag, den 28.10 um 18:30 Uhr die MHP RIESEN Ludwigsburg zu Gast. Das Württemberg-Derby verspricht eine intensive und leidenschaftliche Partie, in der die Orange-Energie von den Rängen ausschlaggebend ist. Sichere dir JETZT dein Ticket und schrei deine Uuulmer zum nächsten Sieg.

Erneut heißer Anwärter auf die Krone

Mit dem Auswärtssieg am ersten Spieltag gegen den griechischen Traditionsklub Aris Thessaloniki (66:82) fuhr Gran Canaria und Trainer Jaka Lakovič saisonübergreifend den neunten EuroCup-Sieg in Folge ein. In der Liga hingegen verlief der Saisonstart eher durchwachsen, so gingen die zwei der ersten drei Spiele verloren. Zuletzt gab es gegen Malaga (76:69) den zweiten Saisonsieg – wie so oft in eigener Halle. Somit konnte Gran Canaria die bisherigen zwei Heimspiele in der Liga für sich entscheiden und die Heimstärke abermals demonstrieren. Nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte, der Gewinn des EuroCup, gelang es, die Leistungsträger wie John Shurna, AJ Slaughter, Nicolas Brussino, Andrew Albicy und Ferran Bassas zu halten. Zudem wurde der Kader besonders, die Big-Man Rotation mit namhaften Neuzugängen wie Ben Lammers (ALBA Berlin), Pierre Pelos (JL Bourg en Bresse) und Ethan Happ (CB Breogán) verstärkt. Beim Sieg gegen Thessaloniki ragte punktetechnisch allen voran der vielseitige Guard AJ Slaughter heraus, der von jenseits der Dreipunktelinie heiß lief (4/5) und insgesamt 21 Punkte auflegte. Auch Flügelspieler Nicolas Brussino zeigte seine Qualitäten von dort (3er 4/8). Generell wies Gran Canaria im Gesamten eine hohe Treffsicherheit von außen auf (14/29 – 48,3%) und suchten mit guter Ballbewegung vermehrt den Dreipunktewurf.

Anton Gavel, Head Coach: „Wir haben sie beim Vorbereitungsturnier auf Menorca spielen gesehen und uns dort auch mit Jaka ausgetauscht. Die Mannschaft ist sehr tief besetzt. Der Kern mit vielen Leistungsträger aus der vergangenen Saison ist geblieben und mit in der BBL bekannten Spielern wie Lammers (Berlin) und Happ (Ludwigsburg) ergänzt. Eine Mannschaft, die sich kennt, weiß wie man geschlossen agiert und taktisch sehr gut eingestellt ist. Wir werden ein komplettes Spiel über 40 Minuten benötigen, um deren Offensivpower zu stoppen.“