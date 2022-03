EuroCup-Duell in Orange und Schwarz | Ulmer Basketballer in Griechenland gefragt

Auch die Europa-Reise geht für die Ulmer nach dem Nationalmannschaftsfenster weiter: Headcoach Jaka Lakovic und sein Team treten als Tabellensechster beim Schlusslicht der Gruppe B an. Eine Besonderheit für das Aufeinandertreffen am Dienstagabend: Promitheas Patras spielt mit Orange und Schwarz in den gleichen Klubfarben wie ratiopharm ulm. Das Spiel in Griechenland wird ab 18:20 Uhr bei MagentaSport übertragen.

Erst EuroCup, dann BBL-Topspiel

Als Start in eine hochklassige Woche und vor dem Courtside Live Spiel gegen den FC Bayern München am Sonntag, zieht es die Ulmer von der Donau nach Griechenland. Mit zwei BBL-Siegen im Hin- und Rückspiel gegen s.Oliver Würzburg (92:86 und 76:88) fliegt ratiopharm ulm mit Rückenwind in den Süden. Vor allem die letzte Partie löste bei Jaka Lakovic ein gutes Gefühl aus. „Ich bin glücklich über den Sieg, weil Würzburg gut spielt und hier in ihrer Halle noch einige Gegner schlagen wird“, freute sich der Coach in der Pressekonferenz und zollte den Franken Respekt. Auffällig war am Freitagabend auch Karim Jallow – der Forward traf all seine Würfe aus dem Feld und war an beiden Seiten des Feldes aktiv: Am Ende waren es 18 Punkte, zwei Rebounds, zwei Assists und zwei Steals.

Im internationalen Geschäft zählt Lakovic vor allem aber auch auf unser US-Trio Semaj Christon, Jaron Blossomgame und Sindarius Thornwell. Blossomgame, der als teamorientierter Spieler vorangeht, stellt mit 7,8 Rebounds pro Spiel den drittbesten Wert des laufenden 7DAYS EuroCup. Das führt unter anderem auch dazu, dass Ulm mit dem sechsten Rang eine solide Saison im Wettbewerb spielt. Promitheas Patras trägt dagegen die rote Laterne: mit drei Siegen und neun Niederlagen steht die Mannschaft von Trainer Makis Giatras auf dem letzten Tabellenplatz der Gruppe B.



Zahlenmäßige Vorteile für Ulm

Ganz anders als auf dem internationalen Parkett präsentiert sich Promitheas Patras auf der Landesebene: In der griechischen Liga steht der Club mit neun Siegen auf dem vierten Platz. So wird die Mannschaft auch der Stadtgröße gerecht: Patras ist mit 200.000 Einwohnern die drittgrößte Metropole Griechenlands. Die Westgriechen sind die einzigen Vertreter ihres Landes im 7DAYS EuroCup. Den ersten Titel konnte sich der Club 2020 mit dem Gewinn des griechischen Supercups sichern. Was am Dienstagabend für die Gastgeber spricht – in bislang drei Begegnungen konnte Ulm bisher noch keine gewinnen.

Sportdirektor Thorsten Leibenath: „Patras ist ein starker und schwer zu spielender Gegner, diese Erfahrung haben wir bereits machen müssen. Der Blick auf die Tabelle spielt daher weniger eine Rolle als der Blick aufs Hinspiel. Kendrick Ray ist der Dreh- und Angelpunkt, gleichzeitig sind sie aber ein sehr ausgeglichen besetztes Team.“ Leibenath sieht das Würzburg-Spiel als Vorbild für Dienstagabend. „Wie im letzten Viertel gegen Würzburg müssen wir auch gegen Patras defensiv zur Stelle sein, daraus resultiert dann in aller Regel auch eine starke Offensiv-Performance.“

Statistik spricht für Ulm



Für ratiopharm ulm sprechen hingegen die aktuellen Statistiken: Während die Griechen selbst im Schnitt nur 72,4 eigene Punkte erzielen, stehen für die Ulmer 83,6 Zähler zu Buche. Auch in Sachen Luftduelle ist die Zweilandstadt überlegen: 37,3 Rebounds stechen die 34,6 Rebounds von Patras. Eine deutliche Schwäche zeigt Truppe von Coach Giatras dazu bei den Würfen von Downtown. Von der Dreipunktlinie landen nur 32,2% im Korb – Ulm trifft 38,2%. Das blieb zuletzt nicht unbestraft: Die drei letzten EuroCup-Spiele verlor Promitheas Patras.

Vieles läuft über Ray – Spotlight-Player

Das Herz der Mannschaft ist Kendrick Ray: Der 1,88 Meter große Guard ist mit 14,9 Punkten nicht nur der Top-Scorer von Patras, sondern hilft seinen Teamkollegen auch mit 3,4 Rebounds und 3,3 Assists. In den drei letzten Spielen steuerte der US-Amerikaner durchschnittlich 17 Punkte zu – die Partien konnten trotz seiner individuellen Leistung nicht gewonnen werden.