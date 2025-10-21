EuroCup-Kracher für Ratiopharm Ulm – Heiße Atmosphäre erwartet beim Duell mit Besiktas Istanbul

Am Dienstagabend steht in der ratiopharm arena ein echtes Basketball-Highlight an. Ratiopharm Ulm empfängt am vierten Spieltag des BKT EuroCup den türkischen Traditionsverein Besiktas GAIN Istanbul. Schon im vergangenen Jahr sorgte dieses Aufeinandertreffen für ein Spektakel – rund 2.500 lautstarke Fans des Kultclubs aus Istanbul verwandelten die Arena in ein brodelndes Basketballfest.

Stimmung pur: Wenn der „Hexenkessel“ bebt

Die Uuulmer sind bekannt für ihre intensive Heimspiel-Atmosphäre – doch am Dienstag dürfte der ohnehin laute „Hexenkessel“ einen zusätzlichen Energieschub bekommen. Die zahlreichen Anhänger von Besiktas werden erneut für Stimmung sorgen, wie bereits beim Duell am zweiten Weihnachtsfeiertag 2023. Damals feierten die Ulmer am Ende einen 104:87-Heimsieg, während die Gäste trotz Niederlage mit Choreografien und durchgehenden Gesängen ihre beeindruckende Fankultur unter Beweis stellten.

Cheftrainer Ty Harrelson zeigt sich kämpferisch vor dem Wiedersehen:„Besiktas ist ein guter Gradmesser für uns. Auch wenn wieder viele Fans von ihnen erscheinen werden, wollen wir zeigen, dass die Arena uns gehört. Wir müssen über die komplette Länge des Spiels den Fokus bewahren und unseren Gameplan durchsetzen. Die Niederlage vom Sonntag ist vergessen, wir konzentrieren uns auf morgen.“

Dreier-Feuerwerk: Ulm führt die EuroCup-Statistik an

In Sachen Distanzwürfe zählen beide Teams zu den treffsichersten des Wettbewerbs. Ulm führt das EuroCup-Ranking mit 13 getroffenen Dreiern pro Spiel deutlich an. Dahinter folgt Besiktas GAIN Istanbul mit 10,3 erfolgreichen Würfen aus der Distanz. Auch die Wurfquote spricht klar für die Gastgeber: 48,1 Prozent aller Ulmer Dreier finden ihr Ziel – fast zehn Prozentpunkte mehr als beim zweitbesten Team.

Die „Schwarzen Adler“ weiter im Höhenflug

Der Saisonstart von Besiktas verlief nahezu perfekt. Unter Trainer Dusan Alimpijevic gewannen die „Kara Kartallar“ sechs ihrer ersten sieben Pflichtspiele. Nur Lietkabelis Panevėžys konnte das türkische Spitzenteam im EuroCup-Auftakt bezwingen. In der heimischen Basketbol Süper Ligi steht Besiktas mit einer makellosen 4:0-Bilanz an der Tabellenspitze.

Top-Spieler ist Ante Zizic, der mit 13,3 Punkten und 5 Rebounds besonders unter den Körben dominiert. Unterstützung erhält er von Jonah Mathews (12,7 Punkte; 1,3 Steals) und Conor Morgan (12,0 Punkte; 6,0 Rebounds). Auch Yigit Arslan hat sich nach dem Abgang mehrerer Leistungsträger zu einer wichtigen Stütze im Team entwickelt (12,7 Punkte; 3,0 Rebounds).

Fokus auf das nächste Highlight

Nach der Pokalniederlage am Sonntag will Ulm nun im EuroCup wieder überzeugen. Die Fans dürfen sich auf ein emotionales Duell, hochklassigen Basketball und eine mitreißende Atmosphäre freuen – ganz im Zeichen des orangefarbenen Hexenkessels.

Wichtige Sicherheitshinweise für Besucher

Die Begegnung wird von den Behörden als Sicherheitsspiel eingestuft und findet unter besonderen Auflagen statt. Besucher sollten deshalb frühzeitig anreisen.

Tickets gibt es ausschließlich online, da keine Abendkasse geöffnet sein wird.

Gästefans mit Karten für die Blöcke 11, 12 und 13 nutzen bitte den Einlass auf der Rückseite der Arena.

Alle anderen Zuschauer gelangen wie gewohnt über den Haupteingang hinein.

Taschen und Rucksäcke dürfen nicht größer als DIN A4 sein und werden am Einlass kontrolliert.