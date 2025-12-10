Newsletter
Mittwoch, Dezember 10, 2025
Foto: Harry Langer via BBU
1 Min.Lesezeit

EuroCup | Ratiopharm Ulm vor schwerem Rückrundenauftakt gegen Ankara

Presse Augsburg
Zum Auftakt der internationalen Rückrunde im EuroCup trifft Ratiopharm Ulm am Mittwochabend auf das türkische Spitzenteam Turk Telekom Ankara. Nach neun Partien stehen die Ulmer bei vier Siegen – und wollen an den positiven Entwicklungen der vergangenen Spiele anknüpfen.

Fokus und Leidenschaft als Schlüssel

Der Auswärtssieg in Jena war das Resultat eines überzeugenden Teamauftritts. Genau diese Geschlossenheit benötigt Ulm nun erneut, um den erneuten Härtetest zu bestehen. Das Hinspiel in Ankara entschieden die Schwaben nach intensiven vierzig Minuten mit 96:93 zu ihren Gunsten. Cheftrainer Ty Harrelson betont, wie wichtig es sei, den Fokus über die gesamte Spielzeit hochzuhalten und die starken Phasen aus den vergangenen Partien zu konservieren.

Unterschiedliche Stärken im Vergleich

Ulm überzeugt bislang vor allem aus der Distanz: 38,6 Prozent der Dreierversuche finden ihr Ziel, im Schnitt sind es gut zehn erfolgreiche Dreier pro Spiel. Mit Alec Anigbata, Mo Diakite und Nelson Weidemann treffen gleich drei Spieler über 50 Prozent ihrer Würfe von außen.
Ankara setzt dagegen stärker auf Abschlüsse innerhalb der Dreierlinie und zählt mit einer Quote von 61,6 Prozent aus dem Zweipunktebereich zu den effizientesten Teams des Wettbewerbs.

Jason George verlässt die BG Leitershofen/Stadtbergen und wechselt in die BBL nach Würzburg

Ankara bestätigt starke Form

Turk Telekom Ankara reist mit sechs Siegen aus neun EuroCup-Spielen als Tabellendritter der Gruppe B an und präsentiert sich auch in der türkischen Liga stabil. Dort rangiert das Team von Trainer Erdem Can mit sechs Erfolgen aus zehn Spielen im oberen Tabellenfeld.
Besonders im Fokus steht Ex-BBL-MVP Jaleen Smith, der das Team mit 14,3 Punkten und 3,9 Assists anführt. Ergänzt wird die Offensive von Michael Devoe, der mit 10,2 Punkten und 4,2 Vorlagen ebenfalls zu den verlässlichen Leistungsträgern zählt.

 

