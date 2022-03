EuroCup-Spitzenreiter reist an die Donau – Ulmer Basketballer gegen Gran Canaria

ratiopharm ulm empfängt am Dienstag, 15.03. im 7DAYS EuroCup den spanischen Tabellenführer CB Gran Canaria.

Keine lange Pause nach dem abgesagten Heimspiel gegen den FC Bayern München Basketball. Am 15. Spieltag reist das Team von Headcoach Porfi Fisac an die Donau. Die Ulmer treffen als Tabellensiebter auf den Erstplatzierten der Gruppe B. Die Partie wird ab 19:15 Uhr live bei MagentaSport übertragen. Für Live-Atmosphäre und noch mehr Spannung gibt es bei uns im Fanshop noch Tagestickets.



Zwischen Spielabsage und Neuzugang

Ereignisreiche Tage für die Ulmer: Zwei Tage vor dem Topspiel gegen Bayern München, wurde die Partie aufgrund eines Covid-Ausbruchs beim FCBB verschoben. On top kommt Entlastung auf der Center-Position: Big Man Sean Evans. Noch muss der Club aber auf ihn verzichten: Der Neuzugang kommt im internationalen Wettbewerb aufgrund der abgelaufenen Wechselfrist des 7DAYS EuroCup nicht mehr zum Einsatz. Jetzt steht mit Gran Canaria ein Hochkaräter auf dem Spielplan: Die Spanier stehen auf dem ersten Platz der Gruppe B im 7DAYS EuroCup und reisen mit reichlich Qualität in die Zweilandstadt. Assistant Coach Tyron McCoy: „Gran Canaria hat eine starke Mannschaft, auch in der Tiefe. Hinzu kommt die Erfahrung innerhalb des Teams, was sie noch stärker macht. Um sie zu schlagen, müssen wir wie im Hinspiel mit 100 Prozent auf einem hohen Level spielen – da sind wir mit viel Energie aufgetreten.“

Personell sieht Lakovic im 7DAYS EuroCup vor allem in Semaj Christon einen absoluten Leistungsträger: Der amerikanische Point Guard kommt im Schnitt auf 17,7 Punkte. Die Spezialität von Christon sind die Würfe aus dem Halbfeld. Hier trifft er pro Partie 6,0 – zweitbester Wert des Wettbewerbs. Unterstützt wird er unter anderem von Forward Jaron Blossomgame, der allein gegen Promitheas Patras über 35 Minuten auf dem Feld stand. Ein schneller Blick auf die Tabelle lässt vor dem Heimspiel gegen Gran Canaria große qualitative Unterschiede erahnen. Doch offensiv verzeichnet Ulm mit 82,5 Punkten pro Spiel sogar einen leicht besseren Wert als die Spanier (82,0).