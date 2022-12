ratiopharm ulm bleibt in Sloweniens Haupstadt chancenlos und verliert mit 108:78 gegen Cedevita Olimpija Ljubljana.

Von Beginn an ließen die Gastgeber keine Zweifel aufkommen, dass der letzte Tabellenplatz nicht die Qualität des Kaders widerspiegelt. Tonangebend und mit effizienter Offensivpower (68%/56%-2P und 55%/30%-3P) hatte die Mannschaft von Anton Gavel dem wenig entgegenzusetzten und konnte auch aufgrund vieler ausgelassener Wurfchancen (39/80) zu keinem Zeitpunkt in Schlagdistanz kommen.

In der Arena Stožice in Lubljana starteten die Ulmer verhalten und hatten anfangs Probleme, Umschaltsequenzen effektiv zu verteidigen. Für Head Coach Anton Gavel Anlass für eine frühe Auszeit (9:3,3.). Obwohl sich seine Spieler in der Folge vielversprechende Würfe kreierten, blieb die Ausbeute ein Problem, das sich nicht nur durch die erste Halbzeit ziehen sollte. Unter dem eigenen Korb tat sich ratiopharm ulm weiter schwer, tiefe Anspiele in die Zone zu unterbinden. Indessen traf die slowenische Offensive in Viertel eins hochprozentig im Zwei-Punkte-Bereich (82%). Nach kurzer Pause stoppten zwei schnelle Offensivrebounds eine weitere Drangphase der Hausherren. Wach bei zweiten Wurfchancen und effizient unter dem Korb sorgten die Slowenen dann aber angeführt vom jungen Center Karlo Matkovic für die erste zweistellige Führung (37:26, 15.). Auf Ulmer Seite antwortete Kapitän Tommy Klepeisz und hielt seine Mannschaft mit guten Entscheidungen im Spiel (14 Pkt-4/6 3P). Und eben der Österreicher setzte per Floater einen Schritt vor der Mittellinie den Schlusspunkt und ließ die Ulmer trotz eines Neun-Punkte-Rückstands mit kleinem Hoffnungsschimmer in die Kabine gehen. Halbzeitstand 48:39.

Mit fünf schnellen Punkten, einem anschließenden 11:5-Lauf starteten die Gastgeber in die zweite Halbzeit und zwangen Ulms Trainer wie bereits zu Beginn des Spiels zu einer frühen Auszeit. Diesmal um einiges konzentrierter in der Defensive und mit langen Zweiern und einem erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf von Karim Jallow, konnten sich die Ulmer erstmals wieder ein wenig annähern (61:53,25.). Doch dem gnadenlosen Tempo der Hausherren ausgesetzt, wurde auf Gegnerseite weiter am Punktepolster geschraubt, während die Wurfquoten bei ratiopharm ulm zunehmend sanken. Ljubljanas Go-to Guy Yogi Ferrell (14 Pkt-9 As) drückte mit Ablauf der Shotclock auch einem dominanten dritten Viertel per Wurf vom Parkplatz den Stempel auf (78:57). Trotz des hohen Rückstands steckten die jungen Ulmer nicht auf, erzwangen noch einmal drei schnelle Turnover, die David Fuchs in der Transition zu verwerten wusste. Am Ende dennoch eine klare Angelegenheit. So verliert ratiopharm ulm in Ljubljana deutlich mit 108:78.

Headcoach Anton Gavel: „Glückwunsch an Jurica und seine Mannschaft. Es war ein Start-Ziel-Sieg seines Teams. 108 Punkte und sieben Spieler mit zweistelliger Trefferausbeute sprechen eine deutliche Sprache. Unsere Defensive hat heute über das komplette Spiel nicht existiert. Wir haben einfache Punkte gewährt und auch physisch waren wir deutlich unterlegen. Ljubljana hat uns gezeigt, welche Intensität in solchen Spielen benötigt wird. Nach dem Sieg gegen Prometey haben wir gedacht, dass gegen jeden Gegner hohes Scoring möglich ist. Allerdings hat uns diese deutliche Niederlage wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Bereits zum zweiten Mal haben wir einem Gegner hundert Punkte gewährt. So werden keine Spiele gewonnen.“