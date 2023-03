EuroCup | Ulmer Basketballer erwarten slowenischen Meiser Olimpija Ljubljana

Im dritten Heimspiel in Folge trifft ratiopharm ulm auf den amtierenden slowenischen Meister Cedevita Olimpija Ljubljana. Tip-off ist am Mittwoch um 19:30 Uhr in der ratiopharm arena.

Nach der zuletzt knappen EuroCup-Niederlage gegen Tabellenführer Prometey Slobozhanske (78:83) kommt innerhalb einer Woche nun das Schlusslicht der Gruppe A in die ratiopharm arena. Mit einem Sieg ziehen die Ulmer vorzeitig in die Play-offs ein und bewahren sich weiter die Chance auf den Heimvorteil in der ersten Finalrunde. Die Gäste sind bereits ausgeschieden, kommen dementsprechend ohne großen Druck nach Ulm. Davor warnt auch Cheftrainer Anton Gavel: „Spiele, in denen der Gegner befreit aufspielen kann und nichts mehr zu verlieren hat, sind immer gefährlich. Für uns ist das Spiel enorm wichtig, da wir uns mit einem Sieg final für die Play-offs qualifizieren und somit unser erstes Ziel erreichen können.” Dabei sind die Slowenen nicht zu unterschätzen, lassen trotz zwölf Niederlagen die eigenen Qualitäten immer wieder aufblitzen, wie beispielsweise beim letzten EuroCup-Sieg gegen Venedig (77:73). Auch im Hinspiel überzeugte Ljubljana, drückte speziell in der Offensive dem Spiel den eigenen Stempel auf und knackte dabei die 100 Punkte-Marke (108:78). Daher gilt es defensiv von Beginn an konzentriert zu sein, mit der nötigen Aggressivität zu agieren und EuroCup-Topscorer Yogi Ferrell (19,3) nicht zur Entfaltung kommen lassen: „Zudem sind sie von außen sehr stark, jeder Spieler kann den Dreier treffen und dementsprechend wird es wichtig sein, die Würfe eng zu verteidigen und wegzunehmen.”, ergänzte Gavel.

Shootout – Duell der besten Dreierschützen

Brandon Paul (6,6) und Yogi Ferrell (6,3) feuern was das Zeug hält – pro Spiel nehmen beide jeweils sechs Versuche von außen. Dabei trifft der Ulmer 45,3%, gehört damit zu den gefährlichsten Schützen Europas. Yogi Ferrell steht dem aber wenig nach, versenkt ebenfalls über 40% den Dreier (43,6%). Bereits im Hinspiel überzeugte der Spielmacher mit 14 Punkten, 3/5 Dreier (60%) und lief auch in der vergangenen Partie gegen Panevezys jenseits der Dreipunktelinie heiß (5/8). Brandon Paul bewies ebenfalls zuletzt im Ligaalltag gegen Frankfurt ein heißes Händchen, traf vier seiner acht Dreipunktewürfe (14 Punkte) und kommt per Catch-and Shoot immer wieder zu offenen Würfen.

Nichts zu verlieren

Ein bekanntes Gesicht kehrt zurück: Zoran Dragic, der von 2019 bis 2020 das Ulmer-Trikot trug, steht derzeit in der Heimat unter Vertrag und ist in Ulm immer gerne gesehen. Nach zuletzt zwei Pleiten in Folge und dem vorzeitigen Gruppenaus möchten sich die Slowenen in den kommenden Wochen anständig aus dem Wettbewerb verabschieden. Die Niederlage gegen Panevezys (87:94) am vergangenen Spiel besiegelte das Scheitern in der Gruppenphase endgültig. In fünfzehn Spielen gelang dem Team von Trainer Jurica Golemac lediglich drei Siege. Dabei stellte sich vor allem die Defensive als Schwachstelle heraus, 90 Punkte pro Spiel kassiert der Gruppenletzte – schlechtester Wert im Wettbewerb. Mit 5,3 Steals und 1,3 Blocks belegen sie auch in diesen Kategorien den zwanzigsten Platz. Offensiv hingegen gehören die Slowenen zu den besten acht Mannschaften, verlieren den Ball am wenigsten (12,2 TO) und treffen den Dreier bei einem hohen Volumen hochprozentig (38,0 %). Allen voran Aufbauspieler Yogi Ferrell, der von außen zu den besten Schützen gehört (43,6%) und mit 19,3 Punkten Topscorer des EuroCups ist. Zusätzlich taucht der US-Amerikaner auch als Spielgestalter auf, setzt seine Mitspieler immer wieder in Szene (5,3 As). Auch bei seinem Backcourt-Partner Josh Adams steht das Scoring im Vordergrund, legt in dieser Spielzeit 14,5 Punkte, 3,3 Assists auf.

Head Coach Anton Gavel: „Ljubljana ist individuell klasse besetzt, besonders auf den Guard-Positionen und haben mit Yogi Ferrell den Topscorer des EuroCups in den eigenen Reihen, der jederzeit mehr als 20 Punkte auflegen kann. Zudem sind sie von außen sehr stark, jeder Spieler kann den Dreier treffen und dementsprechend wird es wichtig sein, die Dreier eng zu verteidigen und wegzunehmen. Dafür müssen wir unsere Defensivleistung aus dem Frankfurt-Spiel steigern, die gerade in der ersten Hälfte nicht akzeptabel war.”