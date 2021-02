Eurofighter-Ausbildung verbleibt am Fliegerhorst Kaufbeuren

Das Bundesministerium der Verteidigung gab heute bekannt, dass die Technikerausbildung für den Eurofighter am Bundeswehrstandort Kaufbeuren langfristig erhalten bleibt. Die Staatsregierung hatte sich über Jahre gemeinsam mit Oberbürgermeister Stefan Bosse und Bundestagsabgeordneten aus dem Stimmkreis sowie im Haushalts- und Verteidigungsausschuss für den Erhalt eingesetzt.

Staatsminister Dr. Florian Herrmann: „Wir freuen uns, dass die Technikerausbildung für den Eurofighter in Kaufbeuren dauerhaft erhalten bleibt. Der langjährige Einsatz der Staatsregierung hat sich ausgezahlt. Für den traditionsreichen Standort Kaufbeuren gibt das Planungssicherheit, und die Bundeswehr behält ein leistungsstarkes Ausbildungszentrum nah am Eurofighter-Standort Neuburg. Das ist es ein Gewinn für alle Beteiligten und ein starkes Bekenntnis zum Luftfahrt- und Luftwaffenstandort Bayern. Ich danke allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben.“

„Das sind hervorragende Nachrichten aus dem Verteidigungsministerium, für die die Beschäftigten am Fliegerhorst und die ganze Region sehr dankbar sind.“, freut sich auch der Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse über den Verbleib. Unmittelbar betrifft die Entscheidung 80 Dienstposten in der Ausbildung am Waffensystem Eurofighter, mittelbar sind es weitere rund 180 Dienstposten, wenn man die Flughafen-Feuerwehr und das Dienstleistungszentrum mit betrachtet.

Im Zuge der Bundeswehrreform 2011 sollte der Standort Kaufbeuren zunächst geschlossen werden. Für die Stadt und die Region wäre das ein harter Schlag mit dem Verlust von rund 1.000 Dienstposten sowie zahlreichen Lehrgangsteilnehmern gewesen. Der Erhalt des Standorts und der Technikerausbildung war deshalb von Anfang an eine zentrale standortpolitische Forderung des Freistaats.

In einem ersten Schritt erreichte die Staatsregierung Anfang 2017, dass die Fluglotsenausbildung am Standort Kaufbeuren als zivil-militärische Kooperation durch die Deutsche Flugsicherung fortgeführt wird. Im Oktober 2019 eröffnete in Kaufbeuren dazu die KAT Akademie mit einem der modernsten Flughafensimulatoren der Welt. Mit dieser Ansiedlung und dem langfristigen Erhalt der Technikerausbildung für den Eurofighter bleibt Kaufbeuren als wichtiger Luftwaffenstandort in Bayern erhalten.

„Für viele Menschen geht nun eine fast 10jährige Phase der Unsicherheit zu Ende“, resümiert Bosse. „Kaufbeuren bleibt damit einer der wichtigsten Standorte der Luftwaffe. Hierfür haben sich alle politischen Akteure über viele Jahre intensiv eingesetzt. Besonderer Dank gilt unserem Bundestagsabgeordneten Stephan Stracke, der unermüdlich und letztlich erfolgreich die Stationierungsentscheidung von Oktober 2011 komplett drehen konnte“, schließt der Oberbürgermeister.