Am fünften Gruppenspieltag der Europa Conference League hat der 1. FC Köln gegen den 1. FC Slovacko mit 1:0 gewonnen. Nachdem das Spiel am Vortag wegen zu starken Nebels immer wieder verschoben und dann nach nur sieben Minuten abgebrochen wurde, starteten die Mannschaften heute eher kraftlos in die erste Halbzeit.

Die Partie lief in der zweiten Halbzeit deutlich hitziger ab und es regnete gelbe Karten. Einen ersten Foulelfmeter für die Kölner in der 51. Minute, ausgeführt von Florian Kainz, konnte Filip Nguyen stark parieren. Dafür verwandelte Ondrej Duda in der 82. Minute immerhin den zweiten Foulelfmeter. Die Kölner sind damit nun die Drittplatzierten in der Gruppe D.

Foto: Spieler des 1. FC Köln, über dts Nachrichtenagentur