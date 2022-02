Europa-League-Auslosung: Bayer gegen Bergamo, Leipzig gegen Moskau

Im Achtelfinale der Europa League spielen Bayer 04 Leverkusen gegen Atalanta Bergamo, RB Leipzig gegen Spartak Moskau und Eintracht Frankfurt gegen Betis Sevilla. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Vor allem die Spielbegegnung der Leipziger dürfte noch für Gesprächsstoff sorgen, die UEFA hatte gerade erst verfügt, dass Spiele russischer und ukrainischer Mannschaften wegen des Krieges auf neutralem Boden ausgetragen werden müssen.

LukᚠHrádecký (Bayer Leverkusen), über dts Nachrichtenagentur

Die weiteren ausgelosten Spielpaarungen: Glasgow Rangers – FK Roter Stern Belgrad, Sporting Braga – AS Monaco, FC Porto – Olympique Lyon, FC Sevilla – West Ham United, FC Barcelona – Galatasaray Istanbul. Die Hinspiele werden am 10. März ausgetragen, die Rückspiele sind für eine Woche später, also den 17. März, angesetzt.