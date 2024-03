Europa League: Leverkusen und Qarabag unentschieden

Im Achtelfinale der Europa League haben sich der Qarabag FK und Bayer Leverkusen im Hinspiel mit 2:2 unentschieden getrennt. Qarabag dominierte weite Strecken der Partie und wusste sich immer wieder aggressiv Chancen zu erspielen.

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Für den aserbaidschanischer Fußballverein trafen Yassine Benzia (26. Minute) und Juninho (45.+2). Leverkusen kam dagegen erst spät ins Spiel. Florian Wirtz konnte in der 70. Minute den Abstand zu Qarabag verringern, bevor Patrik Schick in der zweiten Minute der Nachspielzeit ausglich.

Im parallel stattfindenden Achtelfinal-Hinspiel hat Sparta Prag gegen Liverpool FC 1:5 verloren. AS Rom hat unterdessen gegen Brighton and Hove Albion 4:0 gewonnen. Die Rückrunden sollen jeweils am 14. März stattfinden.