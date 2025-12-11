Europa League: Stuttgart schlägt Maccabi Tel Aviv

Stuttgart hat am 6. Spieltag der Europa League gegen Maccabi Tel Aviv mit 4:1 gewonnen und sich damit auf den 6. Tabellenplatz verbessert.

Josha Vagnoman (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der VfB dominierte von Beginn an und ging in der 24. Minute durch Lorenz Assignon in Führung, der eine präzise Hereingabe von Maximilian Mittelstädt volley verwertete. Kurz vor der Pause erhöhte Tiago Tomas in der 37. Minute nach sauber vorgetragenem Kombinationsspiel über Deniz Undav und Angelo Stiller auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel legten die Schwaben sofort nach: Maximilian Mittelstädt verwandelte in der 50. Minute einen Handelfmeter sicher zum 3:0. Tel Aviv fand kurz darauf durch Roy Revivo zwar eine Antwort, dessen Schuss aus halblinker Position in der 52. Minute zum 3:1 im Tor landete. Doch Stuttgart blieb das klar bestimmende Team und setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Der kurz zuvor eingewechselte Josha Vagnoman köpfte in der 4. Minute der Nachspielzeit eine Flanke von Badredine Bouanani zum 4:1-Endstand ein.