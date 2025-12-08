Newsletter
Montag, Dezember 8, 2025
London
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Europäer und Selenskyj demonstrieren Geschlossenheit

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Angesichts des zunehmenden Drucks der USA bekräftigen die Europäer ihre Unterstützung der Ukraine. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der britische Premierminister Keir Starmer und der französische Präsident Emmanuel Macron betonten am Montag in London bei einem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj den anhaltenden Rückhalt für Kiew.

Europäer Und Selenskyj Demonstrieren Geschlossenheit
Wolodymyr Selenskyj (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Starmer bezeichnete die derzeit laufenden Verhandlungen dabei als “entscheidende Phase der Friedensbemühungen”, während Selenskyj die Notwendigkeit der “Einheit zwischen Europa, der Ukraine und den USA” hervorhob. Macron verwies unterdessen darauf, dass die russische Wirtschaft beginne, unter dem Krieg zu leiden, insbesondere nach den jüngsten Sanktionen.

Merz sagte derweil, dass er “skeptisch gegenüber einigen Details in den Dokumenten aus den USA” zu den Friedensverhandlungen sei, aktuell aber ein entscheidender Moment sein könne. “Daher versuchen wir, unsere Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen.” Das Schicksal der Ukraine sei das Schicksal Europas, so Merz.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel