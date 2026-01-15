Europäisch gesuchter Straftäter am Münchner Flughafen verhaftet

Am Flughafen München gelang es der Bundespolizei, einen europaweit gesuchten Straftäter festzunehmen. Der 26-jährige niederländische Staatsbürger wurde am Dienstag, den 13. Januar, verhaftet.

Internationale Fahndung und weitere Vorwürfe

Gegen den Mann lag eine internationale Fahndung zur Auslieferung in die Niederlande vor. Dort wird er wegen mehrerer Straftaten wie Freiheitsberaubung, Erpressung, Drogenhandel und tätlichen Angriffs gesucht. Zusätzlich bestand eine Fahndung der Staatsanwaltschaft Darmstadt gegen ihn.

Festnahme vor geplanten USA-Flug

Der Tatverdächtige wollte von Bremen über München nach Los Angeles fliegen. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Kontrollen am Flughafen München wurde er vor dem Abflug von der Bundespolizei erkannt und überprüft, wodurch die internationale Ausschreibung bestätigt wurde.

Gerichtsverfahren und Inhaftierung

Nach der Festnahme wurde der Mann dem Amtsgericht Landshut vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt Landshut gebracht. Dort wartet er nun auf seine Auslieferung in die Niederlande.