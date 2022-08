Wegen eines Radrennens kommt es am 21. August 2022 zu Fahrplanänderungen und Schienersatzverkehr auf der Strecke Augsburg – Weilheim.



Wegen eines Straßenradrennens im Rahmen der European Championships Munich 2022 kommt es am Sonntag, 21. August 2022, auf der Strecke Augsburg – Weilheim in beiden Fahrtrichtungen bei einigen Verbindungen am Vormittag und Mittag zu Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Dießen und Weilheim. Die Züge und Busse fahren zum Teil zu anderen Zeiten als im Regelfahrplan.

Wie gewohnt finden Fahrgäste auf der Webseite (www.brb.de) Sonderfahrpläne zum Download. Im Sonderfahrplan nicht aufgeführte Zugverbindungen fahren ohne Abweichung nach dem Regelfahrplan. Zudem gibt es auf der Webseite auch die Möglichkeit zum Abonnieren eines Newsletters mit individueller Streckenauswahl zur aktuellen und zuverlässigen Information über Großstörungen und Baustellen.