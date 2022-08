Das offizielle Opening für die European Championships Munich 2022 zieht die Massen an. Bereits einen Tag vor Beginn der neun Europameisterschaften feiern 55.000 mit den Sportfreunden Stiller, Marteria, Moop Mama und Co.

­

­Spektakulär

Pünktlich um 20 Uhr schallte die neue Single der Sportfreunde Stiller “Spektakulär” durch den Olympiapark. Spektakulär war auch der Zuspruch, den das Opening der European Championships erfahren hat. Der Zuspruch war so groß, dass bereits um 19:15 Uhr Einlassstopp war.

Die elektrisierende Stimmung sorgte für einen Auftakt nach Maß und gibt einen Ausblick auf die kommenden elf Tage, bei denen Spitzensport und das Festival „The Roofs“ Hand in Hand gehen und weiterhin die Massen in den Bann ziehen wollen.

­Elf Tage Spitzensport: Das Programm

Morgen, Donnerstag, um 9 Uhr läuten die Ruderwettbewerbe die European Championships Munich 2022 ein. In neun Sportarten stehen dann 177 Medaillenentscheidungen auf dem Programm – die erste Goldmedaille wird bereits am Donnerstag im Mehrkampf-Finale der Frauen vergeben. Insgesamt kämpfen mehr als 4.700 Athlet:innen in den verschiedenen Venues um Gold, Silber und Bronze.

Größtes deutsches Multisportevent seit Olympia vor 50 Jahren

Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann freut sich auf das größte Multisportevent in Deutschland seit den Olympischen Spielen vor 50 Jahren. Bei der Pressekonferenz zur Eröffnung der European Championships 2022 sagte Herrmann: „Wir alle fiebern dem Beginn der Wettkämpfe mit fast 5.000 Sportlerinnen und Sportlern und den 176 Medaillenentscheidungen entgegen. Wir freuen uns auf elf Tage voller Spannung und Begeisterung.“ Herrmann betonte dabei die immense Bedeutung der Championships für Deutschland und Bayern. „Ich bin sicher: Sie werden für den Sport, aber auch weit darüber hinaus positive und nachhaltige Auswirkungen haben. München, Bayern, ja ganz Deutschland werden maßgeblich und langfristig davon profitieren.“

Die elftägige Veranstaltung untermauere auch den Anspruch Bayerns, für den Sommer- wie für den Wintersport gleichermaßen zu stehen. Darüber hinaus erwartet Herrmann positive Auswirkungen auf den Breiten- und den Leistungssport: „Die Strahlkraft der European Championships wird mit Sicherheit auch für die bayerischen Sportvereine einen kräftigen Schub auslösen.“

Die European Championships seien außerdem ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die bestehenden Sportinfrastrukturen auch 50 Jahre nach den Olympischen Spielen 1972 nachhaltig genutzt werden können. Die Landeshauptstadt München und der Freistaat Bayern setzen mit den European Championships ganz bewusst ein Zeichen: „Wir wollen weiterhin Vorbild dafür sein, wie sich sportliche Großereignisse positiv für das Land und seine Menschen auswirken können. Und das nicht nur einmalig, sondern langfristig und nachhaltig.“