Ausverkaufte Sportstätten am Königsplatz, volle Straßen beim Marathon und Radrennen, Besucherströme im Olympiapark: Die European Championships Munich 2022 haben schon vor dem finalen Wochenende mehr als eine Million Menschen zu den Veranstaltungen der neun Sportarten sowie zum Festival The Roofs geführt. Die hervorragende Stimmung und das friedliche Beisammensein machen die Veranstaltung für Athleten und Fans zu einem unvergesslichen Erlebnis im Herzen von München.

“Dass wir schon vor dem Finalwochenende unser Ziel erreicht haben, ist ganz phantastisch. Drei Tage vor Ende der European Championships Munich 2022 konnten wir unsere Zielmarke von einer Million Besucherinnen und Besucher bei den sportlichen Wettbewerben und beim Festival im Olympiapark überschreiten.” , freut sich Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH.

Mit dem Partner zur EM: Kessler drückt Trost im Finale die Daumen

Gemeinsam mit dem Lebensgefährten an einer Europameisterschaft teilnehmen, das können wohl nicht viele von sich behaupten. Katharina Trost schon. Die Läuferin steht am Freitagabend (20:45 Uhr) im Finale über 1.500 Meter. Auf der Tribüne im Olympiastadion drückt ihr Christoph Kessler die Daumen, der ebenfalls über 1.500 Meter und 800 Meter an den Start gegangen ist. Für das Paar, das mittlerweile in München lebt, eine ganz besondere Heim-EM.

Nationaler Rekord im 4×100-Meter-Halbfinale

Das deutsche 4×100-Meter-Quartett der Männer lief am Freitagmorgen im Olympiastadion im Halbfinale einen nationalen Rekord. Damit haben sich die Sprinter um Owen Ansah als Schnellste für das Finale am Sonntag qualifiziert.

Auch die deutschen Frauen sind im Finale, nachdem sie im zweiten Halbfinale hinter Frankreich Zweite wurden. Die Finals der Sprintstaffeln bilden am Sonntagabend den krönenden Abschluss der European Championships Munich 2022.

Das kommt: Erste Medaillen-Entscheidungen bei Kanu-EM

Der neunte Tag der Europameisterschaften hält wieder viele spannende Wettbewerbe bereit. Der Olympiaberg wird ab Freitag von den Mountainbike-Spezialisten eingenommen, während an der Olympia-Regattaanlage die Medaillenjagd im Kanurennsport beginnt. Insbesondere die Briten versprechen sich einen Platz ganz oben auf dem Siegertreppchen, aber auch das deutsche Team hat sich einige Edelmetalle zum Ziel gesetzt. Im Olympiastadion erwartet die Fans wieder ein Abend voller Leichtathletik-Highlights, zum Beispiel bei den Finals über 3000 Meter Hindernis und 400 Meter Hürden. Femke Bol (NED) möchte sich bei den 400 Meter Hürden ihre zweite Goldmedaille nach dem 400-Meter-Sprint sichern. Doppelte deutsche Beteiligung gibt es beim 1500-Meter-Finale der Frauen mit Hanna Klein und Katharina Trost. Der Abend findet seinen krönenden Abschluss in den 200-Meter-Entscheidungen, bei denen die deutschen Fans auf Medaillen für Alexandra Burghardt und Joshua Hartmann hoffen.

Die Ergebnisse vom Freitag

K4 1000m Männer

Deutschland 2:53.174 Spanien 2:53.627 +0.453 Ungarn 2:55.748 +2.574

K2 1000m Frauen

Ungarn 3:33.942 Polen 3:34.606 +0.664 Spanien 3:36.942 +3.000

4. Deutschland 3:40.120 +6.178

C2 1000m Männer

Deutschland 3:32.896 Italien 3:34.317 +1.421 Ungarn 3:34.585 +1.689

C1 500m Frauen

CORBERA Maria (Spanien)2:03.586 LUZAN Liudmyla (Ukraine) 2:05.096 +1.510 TOT Vanesa (Ungarn) 2:06.682 +3.096

6. LOSKE Annika (Deutschland) 2:11.811 +8.225

K1 500m Männer

SCHOPF Jacob (Deutschland) 1:38.012 VARGA Adam (Ungarn) 1:38.237 +0.225 PIMENTA Fernando (Portugal) 1:38.803 +0.791

VL3 200m Frauen

HENSHAW Charlotte (GB) 57.020 GORDON Hope (GB) 57.190 +0.170 LAHUTENKO Nataliia (Ukraine) 1:01.922 +4.902

4. ADLER Anja (Deutschland) 1:05.352 +8.332

VL3 200m Männer

EYERS Jack (GB) 47.214 YEPIFANOV Vladyslav (Ukraine) 48.932 +1.718 POTDEVIN Eddie (Frankreich) 49.104 +1.890

VL2 200m Frauen

WIGGS Emma (GB) 56.036 CHIPPINGTON Jeanette (GB) 1:01.034 +4.998 BAUERNSCHMIDT Katharina (Deutschland) 1:04.521 +8.485

VL2 200m Männer

JUHÁSZ Tamás (Ungarn) 53.948 RIVERO Higinio (Spanien) 55.159 +1.211 MOURÃO Norberto (Portugal) 55.472 +1.524

7. AL KHALIFA Anas (Deutschland) 1:02.870 +8.922

VL1 200m Frauen