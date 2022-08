Was für ein Finaltag der European Championships Munich 2022. Den ganzen Sonntag über strömten Menschen in die Sportstätten in München, um den großen Showdown des Multisportevents mitzuerleben. Ob Bands wie Meute auf der Central Stage, die Stars der Leichtathletik im Olympiastadion oder Radsport und Beachvolleyball in der Innenstadt: Es gab viele Gründe, an diesem Tag dabei zu sein. Dieser Meinung waren insgesamt 257.200 Fans, die die finalen Live-Acts und Wettbewerbe besuchten. Und als wäre die Stimmung nicht sowieso schon auf dem Höhepunkt gewesen, gab es unter anderem im Tischtennis, im Kanurennen und in der Leichtathletik deutsche Medaillen zu bejubeln. Das bedeutet: Im Medaillenspiegel steht Deutschland auf Rang eins und holt damit die Nations Trophy vor Großbritannien und Italien. Besser hätte dieser Tag nicht enden können.

Golden Girls sorgen für den goldenen Abschluss

Wären die European Championships Munich 2022 ein Film, hätte auch Alfred Hitchcock kein dramatischeres und emotionaleres Ende schreiben können. Die 4×100-Meter-Staffel der Frauen brachte die Lautstärke im Stadion auf ein neues Level: Das deutsche Quartett um Alexandra Burkhardt und Gina Lückenkemper sprintete im letzten Wettbewerb des Events vor der tobenden Menge souverän zu Gold. Bei der abschließenden Stadionrunde standen alle 40.000 und feierten ihre Golden Girls.

“Die Atmosphäre hier ist so schön, daher bin ich schon traurig, wenn die European Championships Munich 2022 vorbei sind. Das ist wie ein Entzug” Europameisterin Konstanze Klosterhalfen

­Speerwurf-Europameister Julian Weber: “München, ihr seid so geil”

Samt artistischen Einlagen hat Julian Weber den 40.000 Zuschauer:innen im Olympiastadion eine spektakuläre Speerwurf-Show geboten. Schon mit seinem zweiten Versuch setzte sich der 27-jährige Mainzer mit 87,66 Metern an die Spitze der Finalrunde – und ließ sich von dort nicht mehr verdrängen. Schon vor seinem sechsten und letzten Wurf durfte er über Gold jubeln und zehntausende Fans jubelten mit. Fassungslos sagte er im Stadion: “München, ihr seid so geil.”

Die Ergebnisse vom Sonntag

Hochsprung Frauen

MAHUCHIKH Yaroslava (Ukraine) 1.95 VUKOVIĆ Marija (Montenegro) 1.95 TOPIĆ Angelina (Serbien) 1.93

6. JUNGFLEISCH Marie-Laurence (Deutschland) 1.90

800m Männer

GARCÍA Mariano (Spanien) 1:44.85 WIGHTMAN Jake (GB) 1:44.91 ENGLISH Mark (Irland) 1:45.19



Speerwurf Männer

WEBER Julian (Deutschland) 87.66 VADLEJCH Jakub (Tschechien) 87.28 ETELÄTALO Lassi (Finnland) 86.44

10.000m Männer

CRIPPA Yemaneberhan (Italien) 27:46.13 MEZNGI Zerei Kbrom (Norwegen) 27:46.94 SCHRUB Yann (Frankreich) 27:47.13

8. VOIGT Nils (Deutschland) 28:02.19

9. FITWI SIBHATU Samuel (Deutschland) 28:03.92

100m Hürden Frauen

SKRZYSZOWSKA Pia (Polen) 12.53 KOZÁK Luca (Ungarn) 12.69 KAMBUNDJI Ditaji (Spanien) 12.74

4x100m Staffel Männer

Great Britain & Northern Ireland 37.67 Frankreich 37.94 Polen 38.15

Deutschland disqualifiziert

4x100m Staffel Frauen