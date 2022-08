An Tag neun der European Championships Munich 2022 war der Olympiapark selbst wieder Mittelpunkt des Geschehens. 13.000 Zuschauer sammelten sich entlang der mehr als vier Kilometer langen Strecke beim Mountainbike Cross-Country, um die Männer bei Drops, Wurzelpassagen und Sprüngen zu beobachten. Auch die weiteren Sportveranstaltungen etwa an der Olympia-Regattaanlage und am Königsplatz sowie die Events beim Festival The Roofs waren mit 72.100 Fans gut besetzt. München kennt eben kein schlechtes Wetter.

Goldregen im Kanurennen: Alle guten Dinge sind wohl wirklich Drei

Was für ein erster Finaltag bei den European Championships Munich 2022 aus Sicht der deutschen Kanurennfahrer. Gleich drei Goldmedaillen gab es in der Endabrechnung. Den Anfang machte der K4 über 1.000 Meter, der bis zum letzten Paddelschlag gegen Spanien kämpfte. Kaum standen die Vier auf dem Podium, war der nächste Jubel zu hören: vom Canadier-Duo Sebastian Brendel und Tim Hecker. Auch Jacob Schopf ließ sich von Fans und Familie lautstark bis zum EM-Titel anfeuern. “Mit der Hilfe des Heimpublikums konnten wir am Ende nochmal richtig anschieben, es war ein unglaubliches Erlebnis.” , Tim Hecker nach dem EM-Sieg über die 1.000 Meter im C2 im Duo mit Sebastian Brendel.

Die Ergebnisse vom Freitag

K4 1000m Männer

Deutschland 2:53.174 Spanien 2:53.627 +0.453 Ungarn 2:55.748 +2.574

K2 1000m Frauen

Ungarn 3:33.942 Polen 3:34.606 +0.664 Spanien 3:36.942 +3.000 4. Deutschland 3:40.120 +6.178 C2 1000m Männer Deutschland 3:32.896 Italien 3:34.317 +1.421 Ungarn 3:34.585 +1.689 C1 500m Frauen CORBERA Maria (Spanien)2:03.586 LUZAN Liudmyla (Ukraine) 2:05.096 +1.510 TOT Vanesa (Ungarn) 2:06.682 +3.096 6. LOSKE Annika (Deutschland) 2:11.811 +8.225

K1 500m Männer