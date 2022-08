Wäre man pathetisch, könnte man sagen: Petrus ist traurig darüber, dass die European Championships Munich 2022 am Sonntag zu Ende gehen. Auch an Tag zehn der Veranstaltung trotzten insgesamt 79.700 Besucher Wind und Wetter und bejubelten sowohl die Athleten als auch die Bands auf der Bühne im Olympiapark. Medaillen im Turnen, Kanurennen, Beachvolleyball und in der Leichtathletik standen heute auf dem Programm. Angefangen mit Bronze im Gehen über Gold im Kanu ging mit Silber für das deutsche Team der vorletzte Abend zu Ende.

Mehr als 50 Tattoos: Bartolini sichert Italien Team-Silber hinter den Briten

Großbritannien turnte sich beim Team-Finale der Männer mit Übungen auf Weltklasse-Niveau zum Europameister. Mit seiner herausragenden Bodenkür sicherte Nicola Bartolini dem italienischen Team die Silbermedaille. Bartolini hat übrigens mehr als 50 Tattoos, einige davon stellen seinen Weg zum Top-Athleten dar. Die Tattoos zeigt er erneut am Sonntag beim Gerätefinale. Dort werden auch die Deutschen Lukas Dauser und Nils Dunkel nochmal dabei sein. Das deutsche Team landete am Samstag an den sechs Geräten – unter dem lauten Applaus der 6.300 Fans in der Olympiahalle – auf dem siebten Rang. Die Türkei holte Bronze.

Lettinnen sichern sich Beachvolleyball-Titel

Vor königlicher Kulisse: Im Beachvolleyball sicherte sich am Samstagabend vor 5.000 Zuschauer:innen das Duo Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka aus Lettland den Titel der Europameisterinnen gegen die Schweizerinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner. Bronze ging an die Niederlande mit Katja Stam und Raisa Schoon.

Mit Geheimrezept zum EM-Titel: Max Lemke paddelt im K4 zu Gold

Mit Vollspeed ging es am Samstagmittag für den K4 des deutschen Teams zu Gold über 500 Meter. Mit im Boot: der Class-of-22-Athlet Max Lemke. Der holt sich die notwendige Energie für solche Leistungen in der Regel mit seinem Lieblingsgetränk: Kaffee. Und weil er dabei auf hohe Qualität Wert legt, ist der 25-Jährige gerade dabei, ein Startup einer Coldbrewkaffee-Brand zu gründen. Wer weiß, vielleicht mit einem Gehimrezept für Europameistertitel.

Die Ergebnisse vom Samstag

C1 1000m Männer

CHIRILA Catalin (Rumänien) 3:49.681 FUKSA Martin (Tschechien) 3:50.032 +0.351 TACCHINI Carlo (Italien) 3:51.637 +1.956

K1 1000m Männer

KOPASZ Balint (Ungarn) 3:29.898 PIMENTA Fernando (Portugal) 3:31.964 +2.066 PETERS Artuur (Belgien) 3:32.401 +2.503 THORDSEN Jakob (Deutschland) 3:34.754 +4.856

K2 500m Frauen

Polen 1:41.418 Belgien 1:42.230 +0.812 Deutschland 1:42.702 +1.284

C2 500m Frauen

Ukraine 1:57.672 Ungarn 1:58.924 +1.252 Polen 1:59.572 +1.900 Deutschland 2:00.708 +3.036

K4 500m

Deutschland 1:20.282 Slowakei 1:20.877 +0.595 Frankreich 1:20.902 +0.620

K1 200m Frauen

JØRGENSEN Emma (Dänemark) 39.848 OSTEMAN Anja (Slowakei) 40.061 +0.213 WALCZYKIEWICZ Marta (Polen) 40.134 +0.286

C1 200m Männer

ZUSTAUTAS Henrikas (Litauen) 39.832 GRAÑA Pablo (Spanien) 39.894 +0.062 KOLIADYCH Oleksii (Polen) 40.166 +0.334

K2 200m Männer

Italien 31.662 Polen 31.673 +0.011 Litauen 31.678 +0.016 Deutschland 32.024 +0.362

C1 5000m Männer

BRENDEL Sebastian (Deutschland) 22:50.803 ADOLF Balazs (Ungarn) 22:52.684 +1.881 TACCHINI Carlo (Italien) 23:13.346 +22.543

Nach zweimal Gold und einmal Silber für das deutsche Kanurenn-Team mussten aufgrund des Regens am Samstag drei weitere Finalläufe verschoben werden. Die werden am Sonntag auf der Olympia-Regattaanlage nachgeholt. Der Zeitplan für die verschobenen Finals 21. August:

Kajak-Einer 5000m (M): 15:30 Uhr

Kajak-Einzel 5000m (F): 16:05 Uhr

Kanu-Einzel 5000m (F): 16:50 Uhr

In die Höhe und über Hindernisse: Zwei Silbermedaillen für Deutschland

Während schon am Samstagmorgen trotz Wind und Wetter 8.000 Fans die Geher auf ihrem Weg durch München anfeuerten, fanden sich am Abend wieder 30.300 Zuschauer:innen im Olympiastadion ein. Sie boten eine bombastische Kulisse für zwei deutsche Medaillengewinner:innen: Bo Kanda Lita Baehre holte Silber im Stabhochsprung hinter dem Ausnahmespringer Armand Duplantis aus Schweden. Lena Mayer wurde mit einem beherzten Lauf über 3000 Meter Hindernis ebenfalls Zweite.

20km Gehen Männer

MARTÍN Álvaro (Spanien) 1:19:11 KARLSTRÖM Perseus (Schweden) 1:19:23 +0:12 GARCÍA CARRERA Diego (Spanien) 1:19:45 +0:35

9. KÖPP Leo (Deutschland) 1:21:36 +2:25

20km Gehen Frauen

NTRISMPIOTI Antigoni (Griechenland) 1:29:03 ZDZIEBŁO Katarzyna (Polen) 1:29:20 +0:17 FEIGE Saskia (Deutschland) 1:29:25 +0:22

Stabhochsprung Männer

DUPLANTIS Armand (Schweden) 6.06 LITA BAEHRE Bo Kanda (Deutschland) 5.85 LILLEFOSSE Pål Haugen (Norwegen) 5.75

800m Frauen

HODGKINSON Keely (GB) 1:59.04 LAMOTE Rénelle (Frankreich) 1:59.49 WIELGOSZ Anna (Polen) 1:59.87

7. HERING Christina (Deutschland) 2:00.82

Speerwurf Frauen

TZENGKO Elina (Griechenland) 65.81 VILAGOŠ Adriana (Serbien) 62.01 ŠPOTÁKOVÁ Barbora (Tschechien) 60.68

11 FUCHS Annika Marie (Deutschland) 54.52

4x400m Staffel Männer

Great Britain & Northern Ireland 2:59.35 Belgien 2:59.49 Frankreich 2:59.64

7. Deutschland 3:02.51

4x400m Staffel Frauen

Niederlande 3:20.87 Polen 3:21.68 Great Britain & Northern Ireland 3:21.74

5. Deutschland 3:26.09



3000m Hindernis Frauen