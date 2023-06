European Games in Krakau | Ab Donnerstag gilt es für die Slalomkanuten – Zahlreiche Augsburger am Start

Am Donnerstag starten die Slalomkanuten in die European Games im polnischen Krakau. Anders als bei manchen anderen Sportarten werden die Wettkämpfe als Europameisterschaften ausgetragen. Die Kanustrecke im Kolna Sportzentrum befindet sich im Bielany-Tyniec-Landschaftspark in Krakau. Erwartet werden 181 Athleten aus 29 Ländern.

Die Deutschen hatten ihre erste Trainingseinheit am Donnerstag, 22. Juni. „Ich denke, jeder von uns hat sich jetzt mit der Strecke vertraut gemacht“, sagte C1-Weltmeister Sideris Tasiadis von der Kanu Schwaben Augsburg. „Bis jetzt lief alles nach Plan.“ Am gestrigen Montag ist das Team aus dem Hotel in das Sportlerdorf umgezogen. Im Dorf seien die Athleten vergleichsweise wie in einem Studentenwohnheim untergebracht, beschreibt Tasiadis die Unterkünfte. Zur Strecke sei man etwa 20 Minuten mit dem Shuttle unterwegs, „aber das geht.“ Er meint, „man kann sich das hier wie kleine Olympische Spiele vorstellen. Das Dorf ist sehr schön. Ich finde, hier kommt eine Gemeinschaft, der olympische Gedanke, herüber. Es macht sehr viel Spaß, andere Sportler zu treffen und andere Sportarten anzusehen. Ich finde es sehr spannend, auch zu sehen, wie andere sich vorbereiten.“

Für Deutschland geht das fast das komplette Nationalteam an den Start, mit Ausnahme von Jasmin Schornberg (KR Hamm), die vom DOSB nicht für die European Games nominiert wurde. An ihrer Stelle startet Emily Apel (KS Augsburg), die jünger Schwester von Elena Lilik. Sie freut sich besonders, das erste Mal mit ihr einen Teamwettbewerb zu bestreiten. So werden am ersten Wettkampftag auch bereits die ersten Medaillen vergeben – am Nachmittag werden die Mannschaftswettbewerbe im Kajak der Damen und Herren ausgetragen.

Etwas Sorgen bereitet die kleine Verletzung – ein gezerrter Bauchmuskel –, die sich Hannes Aigner (Augsburger KV) bereits beim Weltcup in Prag (Tschechien) vor drei Wochen zugezogen hatte. „Während der Weltcups lief es trotz kleiner Einschränkungen ganz gut. Das erste Training in Krakau vergangenen Donnerstag musste ich dann allerdings abbrechen, weil die Schmerzen zu groß waren. Ich habe jetzt ein paar Tage pausiert und fast alle Trainingseinheiten verpasst. Wenn alles gut läuft, kann ich aber wie geplant an den Start gehen und das Beste daraus machen“, sagt Aigner. Der Kajakspezialist war nach gesundheitlichen Problemen dennoch stark in die internationale Saison gestartet, war bei allen drei Weltcups im Finale und holte einmal Bronze.

Ziel für die Deutschen ist es natürlich auch, sich schon einen Olympia-Quotenplatz für Paris zu sichern. Und für Canadierspezialistin Nele Bayn vom Leipziger KC geht es um das WM-Ticket für London Ende September dieses Jahres. Sie muss sich unter die Top-16 paddeln, um dem vom Deutschen Kanu-Verband (DKV) geforderten Leistungsnachweis zu erbringen.

Uta Büttner

Zeitplan

Donnerstag, 29. Juni

09:35-12:50 Qualifikation Kajak Herren & Damen

14:35-15:26 Team-Wettbewerb Kajak Herren

15:33-16:07 Team-Wettbewerb Kajak Damen

Freitag, 30. Juni

09:35-11:50 Qualifikation Canadier Herren & Damen

13:30-14:05 Team-Wettbewerb Canadier Herren

14:10-14:37 Team-Wettbewerb Canadier Damen

Samstag, 1. Juli

09:35-10:58 Kajak Herren Halbfinale

11:03-12:05 Kajak Damen Halbfinale

12:10-12:36 Kajak Herren Finale

12:41-13:07 Kajak Damen Finale

15:00-15:37 Qualifikation Kajak-Cross Herren (Time Trials)

15:40-16:17 Qualifikation Kajak-Cross Damen (Time Trials)

Sonntag, 2. Juli

09:05-10:07 Canadier Herren Halbfinale

10:12-11:14 Canadier Damen Halbfinale

11:19-11:45 Canadier Herren Finale

11:50-12:16 Canadier Damen Finale

15:05-15:17 Kajak-Cross Herren Viertelfinale

15:20-15:32 Kajak-Cross Damen Viertelfinale

15:38-15:44 Kajak-Cross Herren Halbfinale

15:47-15:53 Kajak-Cross Damen Halbfinale

15:59-16:02 Kajak-Cross Herren Finale

16:05-16:08 Kajak-Cross Damen Finale

Ergebnisse: European Games 2023 (european-games.org)