Donnerstag, November 27, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Europol stoppt massiven Handel mit gefälschtem Spielzeug

Europol hat in zwei großen Operationen insgesamt 16,6 Millionen Pakete mit gefälschtem und gefährlichem Spielzeug vom EU-Markt entfernt. Das teilte die europäische Polizeibehörde am Donnerstag mit. Die beschlagnahmten Waren hatten einen geschätzten Wert von 36,8 Millionen Euro, und 555 Personen wurden an Justiz- und Gesundheitsbehörden gemeldet.

Europol Stoppt Massiven Handel Mit Gefälschtem SpielzeugEuropol (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Operationen, die unter den Codenamen LUDUS IV und LUDUS V liefen, wurden von 26 Ländern unter der Koordination von Europol durchgeführt. Frankreich, Spanien und Rumänien führten die Operationen an, die von der EUIPO und OLAF unterstützt wurden. Die beschlagnahmten Spielzeuge wurden hauptsächlich über reguläre Versandrouten importiert und wiesen Verstöße gegen das geistige Eigentum, das Fehlen von CE-Kennzeichnungen und das Vorhandensein gefährlicher Substanzen auf.

Gefälschte Spielzeuge stellen erhebliche Gesundheitsrisiken dar, da sie die strengen EU-Vorschriften für Produkte, die für Kinder bestimmt sind, umgehen. Diese Spielzeuge können Erstickungsgefahr, Schnittverletzungen und chemische Gefahren mit sich bringen.

