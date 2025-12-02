Newsletter
Dienstag, Dezember 2, 2025
11.2 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Euroraum-Inflationsrate im November bei 2,2 Prozent

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Inflationsrate im Euroraum hat im November 2025 voraussichtlich bei 2,2 Prozent gelegen. Das teilte die EU-Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

27-jähriger Augsburger in Horror-Unfall in München verwickelt – zwei Tote

0
München | Ein Augsburger biegt nichts ahnend bei Grün...
Augsburg Stadt

Medienbericht | Das kostet den FC Augsburg die Trennung von Sandro Wagner

0
Der FC Augsburg hat das Kapitel Sandro Wagner offiziell...
Polizei & Co

Vermisstenfahndung in Gersthofen und Augsburg beendet – Gesuchte gefunden

0
Die Polizei sucht derzeit dringend nach der 76-jährigen Annelise von Klipstein. Die Seniorin aus dem Gersthofener Zentrum wird seit dem heutigen Tag vermisst. Da sie möglicherweise desorientiert ist und auf Medikamente angewiesen bleibt, besteht eine akute Gefährdungslage.
Augsburg Stadt

FC Augsburg trennt sich von Chefcoach Sandro Wagner

0
Sandro Wagner, der erst im Sommer den Cheftrainerposten beim...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 01.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel