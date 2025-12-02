Die Inflationsrate im Euroraum hat im November 2025 voraussichtlich bei 2,2 Prozent gelegen. Das teilte die EU-Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.
Euroraum-Inflationsrate im November bei 2,2 Prozent
