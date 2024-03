EV Füssen kann mit Topscorer Straub verlängern

Der erste Baustein für das neue EV Füssen-Team ist gelegt. Und es ist gleich ein besonderer, denn mit Julian Straub verbleibt der beste Scorer der vergangenen Spielzeit am Kobelhang. Als Eigengewächs des Vereins geht der Stürmer immer mehr in der Rolle eines absoluten Leistungsträgers auf. Gerade während des Ausfalls der wichtigen Kontingentspieler musste Julian viel Verantwortung übernehmen und mit seinen 22 Jahren schon als Führungsspieler vorangehen. Eine Situation, die er bestens meisterte.

16 Tore und 39 Vorlagen können sich in der starken Oberliga absolut sehen lassen, wobei Julian 49 von 50 Saisonspielen absolvieren konnte. In seinem Alter ist er bereits zum zweiten Mal Topscorer des EV Füssen.

2024/25 wird Julian Straub in seine vierte komplette Spielzeit bei seinem Heimatverein gehen, wobei er bei der Meistersaison in der Bayernliga auch bereits zu ersten Einsätzen kam. Überhaupt hat der Spielmacher mit Abschlussqualitäten – vier Siegtreffer in der abgelaufenen Spielzeit – schon einiges an Erfahrung gesammelt. Top-Torschütze der Schüler-Bundesliga, U17-Auswahlspieler, ein kurzer Abstecher in die nordamerikanische OHL, mit 17 Jahren Oberligadebüt für Memmingen. Allerdings auch negative wie zwei schwere Verletzungen, die ihn 21 Monate lang außer Gefecht setzten. Eine Zeit, die seine Entwicklung sicher verlangsamte, aber nicht stoppen konnte, wie die letzten Jahre gezeigt haben. Die Nummer 19 wird beim EV Füssen auch nächste Saison eine feste und wichtige Konstante der ersten Mannschaft sein.

Julian Straub: „Füssen ist meine Heimat und ich fühle mich hier sehr wohl. Ich spiele mit meinen Freunden zusammen und das Eishockey lässt sich hier gut mit meiner Arbeit vereinbaren. Ich habe mit der Mannschaft viel vor in den nächsten Jahren und hoffe, dass sie größtenteils so zusammen bleibt.“

Steckbrief JULIAN STRAUB