EV Landshut verpflichtet John Rogl von den Augsburger Panthern

Ein echter „Landshuter Bua“ kehrt zu seinem EV Landshut zurück! John Rogl wechselt von den Augsburger Panthern aus der PENNY DEL zum EV Landshut und hat in Niederbayern einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben.



Nach Stationen in München und Mannheim schnürte der heute 26-Jährige ab 2018 die Schlittschuhe für die Augsburger Panther. Insgesamt blickt Rogl auf die Erfahrung von 253 DEL-Spielen (vier Tore und 20 Assists) zurück, war auch in der Champions Hockey League (CHL) aktiv und trug nach einer erfolgreichen Zeit in den Nachwuchs-Nationalmannschaften insgesamt 18mal das Trikot der deutschen A-Nationalmannschaft. Eine Nominierung für eine Eishockey-WM verpasste er nur knapp.

Für die Augsburger stand er in insgesamt 230 Partien auf dem Eis. In der abgelaufenen Saison lief es für den Niederbayern aber nicht besonders. Rogl fand sich immer wieder auf der Tribüne wieder, kam nur in 35 DEL-Partien zum Einsatz (2 Vorlagen).

Quelle: EVL/pa