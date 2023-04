EV Lindau Islanders besetzen erste Kontingentstelle

Mit dem US-Amerikaner Walker Sommer können die EV Lindau Islanders den ersten Kontingentspieler zur neuen Spielzeit präsentieren. Der Stürmer wechselt, wie zuvor schon sein Teamkollege Nicolas Strodel, vom bisherigen Oberligakonkurrenten, HC Landsberg Riverkings, nach Lindau.

Sein bisheriger Verein zog sich bekannterweise im Anschluss an die Hauptrunde der Oberliga Süd freiwillig zurück. „Walker ist ein schneller, agiler Stürmer der aktiv am Spielgeschehen teilnimmt. Es gefällt uns sehr, dass er ständig den Torabschluss sucht“, sagte der Sportliche Leiter der Islanders, Milo Markovic. „Da Walker Sommer die Oberliga bereits kennt, wird er wenig Eingewöhnungszeit brauchen.“

Auch die Lindauer Neuverpflichtung freut sich über den Wechsel vom Lech zum Bodensee. „Ich habe letztes Jahr gesehen, wie großartig das Lindauer Team ist und habe nur sehr gute Sachen über den Verein gehört. Deshalb wollte ich gerne, ein Teil des Erfolgs in der nächsten Saison sein. Ich möchte dem Verein für diese großartige Gelegenheit danken“, sagte der 26 Jahre alte Stürmer. In der abgelaufenen Saison erzielte der US-Amerikaner in 32 Partien für die Riverkings 32 Scorerpunkte (18 Tore / 14 Vorlagen).

Walker Sommer ist in Avon, im Bundestaat Ohio, geboren. Bis zu seinem ersten Überseeengagement bei den Riverkings, spielte Sommer ausschließlich in den USA Eishockey. Dabei absolvierte der 26 Jahre alte Mittelstürmer 100 Spiele in der Universitätsliga NCAA. Zunächst spielte er für die Air Force Academy Colorado Springs und dann für die Niagara University Lewiston, bei denen er im zweiten Jahr sogar als Assistant-Captain agierte und somit auch Leader Qualitäten aufweisen kann.

Bei den Spielen zwischen den Riverkings und den Islanders wusste Sommer, der in Lindau die Rückennummer 88 erhält, stets zu überzeugen. Abgesehen vom 1:0 der Islanders zu Hause, war der US-Importspieler in allen vier Partien zwischen Lindau und Landsberg an den gefährlichen Aktionen der Riverkings beteiligt, erzielte Tore oder bediente seine Nebenleute entsprechend gut. Bei der Overtime-Niederlage der Lindauer im Herbst war Sommer sogar der Siegtorschütze der Oberbayern. Gerade auch in diesem Spiel zeigte der Lindauer Neuzugang seine Abschlussqualitäten. Vor dem gegnerischen Tor agiert Sommer eiskalt. Genau diese Eigenschaft bestärkte die Lindauer Verantwortlichen, diesen Spieler zu verpflichten. Genau diese Kaltschnäuzige fehlte dem Lindauer Team in der vergangenen Saison häufig, besonders, wenn die Spiele eng und umkämpft waren.

Ein weiterer Grund, warum sich Walker Sommer schnell für ein Engagement bei den Islanders entschied und nicht lange pokerte, war die Aussicht auf ein Wiedersehen mit Nicolas Strodel, dem in 33 Spielen für Landsberg 35 Scorepunkte (12 Tore / 23 Vorlagen) gelangen. Denn schon in Landsberg tauchte dieses Duo häufig auf der Anzeigetafel auf, wenn es Tore und Assists zu vermelden gab.

Kaderstatus 2023|2024 zum 28.04.2023:

Tor: Dieter Geidl (Neu: ESV Kaufbeuren)

Verteidigung: Eric Bergen (Vertrag verlängert), Maximilian Miller (Neu: Höchstadt Alligators) Patrick Raaf-Effertz (Vertrag verlängert), Daniel Stiefenhofer (Vertrag verlängert)

Sturm: Alexander Dosch (Vertrag verlängert), Andreas Farny (Vertrag verlängert), Marc Hofmann (Vertrag verlängert), Vincenz Mayer, Damian Schneider, Walker Sommer (Neu: HC Landsberg Riverkings), Nicolas Strodel (Neu: HC Landsberg Riverkings),

Trainer: John Sicinski (Vertrag verlängert)